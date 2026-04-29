शादी के दो दिन बाद प्रेमिका की ससुराल पहुंचा प्रेमी, दूल्हे को पता चल गई दुल्हन की 'वो' वाली बात
देवरिया में प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवती की शादी हो गई। युवती का पहले से ही किसी और प्रेम-प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद युवती का आशिक उसकी ससुराल पहुंच गया।
Deoria News: यूपी के देवरिया में प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवती की शादी हो गई। युवती का पहले से ही किसी और प्रेम-प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद युवती का आशिक उसकी ससुराल पहुंच गया। नई नवेली दुल्हन की ससुराल पहुंचे युवक को देखकर हर कोई हैरान था। प्रेमी की जब दूल्हे से मुलाकात हुई तो उसने दुल्हन के साथ बिताए उन सभी पलों को बयां कर दिया।
प्रेमी बोला, मैंने भी युवती से पहले शादी की है वह मेरी दुल्हन है, मेरे साथ उसे विदा करो, मैं उसे लेने आया हूं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ससुराल वालों ने 112 पर फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस दुल्हन, पति व उसके आशिक व परिजनों को लेकर सुरौली थाने पहुंची। दिनभर थाने पर गहगहमी का माहौल रहा। पुलिस ने आशिक व दुल्हन के परिजनों बुलाया। आशिक व दुल्हन साथ रहने की जिद अड़े हुए थे। पुलिस ने दुल्हन को उसकी मां को सुपुर्द कर दिया और आशिक का शांतिभंग में चालान कर कोर्ट में पेश किया। मामला दिन भर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।
शादी वाले दिन प्रेमी ने भर दी थी प्रेमिका की मांग
सुरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक की शादी पांच माह पूर्व रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती से तय हुई थी। 26 अप्रैल को युवक की बारात पहुंची और रीति रिवाज से दोनों की शादी संपन्न हुई। अगले दिन 27 अप्रैल को विदा होकर दुल्हन सुरौली थाना क्षेत्र स्थित अपने ससुराल पहुंची। युवती को ससुराल पहुंचे अभी दो दिन भी नहीं हुए थे कि बुधवार को युवती के मायके के पड़ोस का स्वजातीय एक युवक सुबह दुल्हन की ससुराल पहुंचा और दूल्हे को बताया कि शादी कर जिस दुल्हन को लाए हैं वह मेरी प्रेमिका है। आपकी शादी के दिन भोर में ही मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और हम दोनों शादी कर लिए हैं, लेकिन दुल्हन घर वालों के दबाव से शादी करके आपके घर आई है। हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज आप उसे मेरे साथ विदा कर दीजिए। आशिक की बात सुन दूल्हा और उसके परिजन आवाक रह गए।
लड़के वालों ने बुला ली पुलिस
ससुराल वालों ने दुल्हन से हकीकत पूछी तो उसने भी आशिक की बात पर सहमति जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने डायल 112 पर फोन किया। मौके पर पहुंची पीआरबी ने युवती, उसके आशिक व ससुराल वालों को लेकर सुरौली थाने पहुंची। पुलिस ने आशिक व दुल्हन के परिजनों को सूचना दी और थाने पर बुलाया। दुल्हन आशिक के साथ जाने पर अड़ थी और आशिक भी दुल्हन को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा था। सुरौली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुल्हन को उसकी मां को सौंप दिया और आशिक का शांति भंग में चालान कर दिया। थानाध्यक्ष सुरौली अविनाश मौर्या ने बताया कि दुल्हन का आशिक उसकी ससुराल पहुंचा था। पहले शादी करने की बात कर रहा था। युवती को उसकी मां को बुला कर सौंप दिया गया है। आशिक का शांतिभंग में चालान कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।