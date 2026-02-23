Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी: दो बेटियों ने चाकू से गला रेतकर कर दी पिता की हत्या, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Feb 23, 2026 04:52 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मुजफ्फरनगर
share Share
Follow Us on

मुजफ्फरनगर के गांव मोरना में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दो बहनों ने मिलकर चाकू से गर्दन और पेट में वार करके अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या की वजह बेटियों को टोकना और बेटे-बेटी में फर्क करना बताई जा रही है। दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पुलिस ने चाकू और कपड़े बरामद कर वारदात का राजफाश किया है।

यूपी: दो बेटियों ने चाकू से गला रेतकर कर दी पिता की हत्या, वजह जान चौंक जाएंगे आप

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मोरना में हैरान कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। मोरना में दो बेटियों ने रविवार की देर रात चाकू से गर्दन रेत कर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बेटियों द्वारा पिता की हत्या किए जाने की जो वजह सामने आई है उसे जानकार आप चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि बार- बार हर बात को लेकर टोका-टाकी करने और बाप- बेटी में अंतर किए जाने से तंग आकर उन्होंने यह कदम उठाया है।

मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव मोरना में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दो बहनों ने मिलकर चाकू से गर्दन और पेट में वार करके अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या की वजह बेटियों को टोकना और बेटे-बेटी में फर्क करना बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर खून से सना चाकू और कपड़े बरामद कर वारदात का राजफाश किया है। भोपा थाना क्षेत्र के गांव मोरना में रविदास मंदिर के पीछे स्थित मकान में रहने वाले 58 वर्षीय रामप्रसाद पुत्र घसीटू का शव सोमवार की सुबह कमरे में खून से लथपथ पड़ा मिला। घटना को लेकर गांव में सनसनी फैल गई है। पत्नी चंद्रकली ने बताया कि सोते समय उनके पति की किसी अज्ञात द्वारा हत्या की गई है। इस मौके पर पहुंचे एसपी देहात आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी देवव्रत वाजजपेई और थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह ने घटना की जांच शुरू की। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बुलाए। पूछताछ के दौरान सच्चाई सामने आ गई।

ये भी पढ़ें:यूपी में चाय के बाद खाने के लिए पत्नी का कत्ल, पति ने प्रेशर कुकर से मार डाला

इस संबंध में एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि रामप्रसाद की बड़ी बेटी 30 वर्षीय कोमल और एक नाबालिग बेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। रामप्रसाद दोनों बेटियों को टोका टाकी करते थे। बेटियों को ऐसा लगता था कि वह बेटे और बेटी में फर्क करते हैं। किसी को लेकर रविवार देर रात भी पिता और बेटियों में कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों बेटियों ने योजनाबद्ध तरीके से पिता की हत्या कर दी। खून से सने कपड़ों को भूसे में छिपाकर रख दिया था। राम प्रसाद के बेटे अमित कुमार की तरफ से अपनी दोनों बहनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

रामप्रसाद के परिवार में पत्नी चंद्रकली के अलावा बेटा अमित-सुमित और बेटी लता, शिल्पी कोमल, वंदना है। लता और शिल्पी की शादी हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक राम प्रसाद के नाम करीब 50 बीघा जमीन है। वह खेती-बाड़ी का ही काम करते थे।

ये भी पढ़ें:मॉल गई मेडिकल छात्रा से बदसलूकी, दिल्ली के बाद यूपी में भी नस्लीय टिप्पणी

घटना से सन्न रह गए लोग

माना जाता है कि बेटियां, पिता की सबसे ज्यादा लाडली होती हैं। इसी वजह से मुजफ्फरनगर में जब दो बेटियों ने अपने ही पिता का गला रेत दिया तो सहसा किसी को यकीन नहीं हुआ। सगी बेटियां अपने पिता का गला रेत देंगी यह किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। पुलिस भी घटना की सच्चाई जानने के बाद हैरान रह गई थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |