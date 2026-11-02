तालाब में डूबकर एक ही परिवार की दो बेटियों की चली गई जान, खेलते समय फिसल गया था पैर

कुशीनगर में एक हादसे में एक ही परिवार की दो मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चियां तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थीं। इसी दौरान पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चली गईं।

कुशीनगर, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सेवरही नगर पंचायत के संतपट्टी मोहल्ले में रविवार को एक हादसे में एक ही परिवार की दो मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चियां तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थीं। इसी दौरान पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चली गईं। साथ खेल रहे एक छोटे बच्चे ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। आनन-फानन में पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने दोनों को तालाब से बाहर निकाला और सीएचसी सेवरही पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक साथ दो बेटियों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पूरे मोहल्ले में मातम है।

मृत बच्चियों की पहचान संतपट्टी वार्ड संख्या 10 निवासी अच्छेलाल यादव की 10 वर्षीय पुत्री प्रीति यादव और छोटेलाल यादव की 12 वर्षीय पुत्री रिया यादव के रूप में हुई। रविवार दोपहर करीब तीन बजे दोनों तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थीं। खेलते समय अचानक पैर फिसलने से दोनों तालाब में गिर गईं और डूबने लगीं। घटना देखकर साथ खेल रहा एक छोटा बच्चा घबराकर घर पहुंचा और परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग तालाब की ओर दौड़े। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर कस्बा चौकी प्रभारी अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बेटियों के भविष्य को लेकर संजोए थे कई सपने रिया की मासूम मुस्कान और उसकी छोटी-छोटी शरारतें परिवार की खुशियों की वजह थीं। वहीं प्रीति भी अपने घर की रौनक और माता-पिता की उम्मीदों का केंद्र थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा कि जिन बच्चियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगी।

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