तालाब में डूबकर एक ही परिवार की दो बेटियों की चली गई जान, खेलते समय फिसल गया था पैर
कुशीनगर में एक हादसे में एक ही परिवार की दो मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चियां तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थीं। इसी दौरान पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चली गईं।
कुशीनगर, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सेवरही नगर पंचायत के संतपट्टी मोहल्ले में रविवार को एक हादसे में एक ही परिवार की दो मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चियां तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थीं। इसी दौरान पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चली गईं। साथ खेल रहे एक छोटे बच्चे ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। आनन-फानन में पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने दोनों को तालाब से बाहर निकाला और सीएचसी सेवरही पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक साथ दो बेटियों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पूरे मोहल्ले में मातम है।
मृत बच्चियों की पहचान संतपट्टी वार्ड संख्या 10 निवासी अच्छेलाल यादव की 10 वर्षीय पुत्री प्रीति यादव और छोटेलाल यादव की 12 वर्षीय पुत्री रिया यादव के रूप में हुई। रविवार दोपहर करीब तीन बजे दोनों तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थीं। खेलते समय अचानक पैर फिसलने से दोनों तालाब में गिर गईं और डूबने लगीं। घटना देखकर साथ खेल रहा एक छोटा बच्चा घबराकर घर पहुंचा और परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग तालाब की ओर दौड़े। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर कस्बा चौकी प्रभारी अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बेटियों के भविष्य को लेकर संजोए थे कई सपने
रिया की मासूम मुस्कान और उसकी छोटी-छोटी शरारतें परिवार की खुशियों की वजह थीं। वहीं प्रीति भी अपने घर की रौनक और माता-पिता की उम्मीदों का केंद्र थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा कि जिन बच्चियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगी।
200 फीट गहरे कुएं से 13 घंटे बाद निकला शव
उधर, फतेहपुर में कबूतर पकड़ने के चक्कर में 200 फीट गहरे कुएं में गिरा 10 साल का मासूम रेहान आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। 13 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद बीते शनिवार आधी रात को उसकी लाश बाहर निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत डूबने से निकली।
खखरेरू के सरोजनी नगर निवासी साबिर अली का बेटा रेहान शनिवार दोपहर कबूतर पकड़ने के प्रयास में गहरे पुराने कुएं में जा गिरा। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची, बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। कुएं में पानी अधिक होने के कारण गोताखोरों को मशक्कत करनी पड़ी। जनरेटर लगाकर रोशनी की व्यवस्था की गई। इसके बाद तीन मोटर पंप लगाकर कुएं से पानी निकालना शुरू किया। छह घंटे तक पानी निकाला गया। रात 12 बजे पानी कम होने पर गोताखोर कुएं में उतरे। गोताखोरों ने बांस की लग्घी और रस्सी पानी में डालकर तलाश शुरू की तो लग्घी में रेहान का शव फंस गया। रस्सी के सहारे शव को ऊपर खींचा गया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें