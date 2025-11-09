हाथरस में हाफ एनकाउंटर: हाईवे पर पुलिस और पशु चोरों के बीच फायरिंग, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली

संक्षेप: हाथरस में शनिवार देर रात पर एसओजी टीम व कोतवाली पुलिस बड़ी सफलता मिली। संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी बदमाश सहित तीन पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यूपी के हाथरस में शनिवार की देर रात्रि पर एसओजी टीम व कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश सहित तीन पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से तीन तमंचा 315बोर, छह खोखा व तीन जिंदा कारतूस 315 बोर व एक बाइक बरामद हुई है।

देर रात कोतवाली पुलिस मथुरा बरेली हाइवे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना के भैंस चोरी के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी आसिफ अपने कुछ साथियों के साथ साथ वारदात की फिराक में बाइक पर गांव बरामई रोड की तरफ जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार शर्मा एवं उपनिरीक्षक धीरज गौतम ने टीम के साथ संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। परन्तु वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। गांव बरामई जाने वाले रास्ते पर टीम से मुठभेड़ में की गई जवाबी फायरिंग में 25 हजार रुपये का इनामी आसिफ और सतीश मेरठ पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा। कांबिंग के दौरान एक अन्य अभियुक्त इमरान पुको गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान इनसे तीन अवैध तमंचा 315 बोर, छह खोखा व तीन जिंदा कारतूस 315 बोर व एक बाइक बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ एक शातिर किस्म का अपराधी हैं जो पूर्व में जेल जा चुका है । जिसके विरुद्ध जनपद मेरठ, सहारनपुर, हापुड व हाथरस में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर, हत्या का प्रयास आदि संगीन धाराओं में डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं तथा घायल अभियुक्त सतीश के विरुद्ध भी आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।