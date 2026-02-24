इसे खाने से क्या होता है? इस सवाल के साथ दो चचेरी बहनों ने स्कूल में खा ली जहरीली टैबलेट

मेरठ के इंचौली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दोनों चचेरी बहन गांव में ही एक पब्लिक स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती हैं। मंगलवार की सुबह दोनों बहनें स्कूल गई थीं। स्कूल में ही दोनों बहनों ने जहरीली टैबलेट खा ली। उनकी हालत बिगड़ी तो स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

उत्तर प्रदेश के मेरठ के इंचौली थानाक्षेत्र के एक निजी स्कूल में मंगलवार की सुबह हैरान कर देने वाली घटना हो गई। इस स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली दो चचेरी बहनों ने मंगलवार सुबह स्कूल के अंदर कोई जहरीली टैबलेट खा ली। दोनों की हालत बिगड़ी तो स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही दोनों छात्राओं को पल्लवपुरम स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। बच्चियों की हालत प्रारंभिक उपचार के बाद खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस घटना की इलाके में काफी चर्चा हो रही है।

मिली जानकारी के अनुसार मेरठ के इंचौली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दोनों चचेरी बहन गांव में ही एक पब्लिक स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती हैं। मंगलवार की सुबह दोनों बहनें स्कूल गई थीं। स्कूल में ही दोनों बहनों ने जहरीली टैबलेट खा ली। दोनों की हालत बिगड़ी तो स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। साथी सहेलियों से पूछताछ की तो उन्होंने बता दिया कि दोनों ने सल्फास खा लिया है। यह सुनकर स्कूल वालों के होश उड़ गए।

बच्चियों की हालत के बारे में उन्होंने परिवारीजनों को तुरंत सूचना दी। परिवार को सूचना देने के बाद स्कूल प्रबंधन के लोग दोनों छात्राओं को लेकर आनन-फानन में नजदीक के एक निजी अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों बच्चियों की जांच के बाद उन्हें भर्ती कर लिया। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है। सूचना पर इंचौली और दौराला पुलिस भी मौके पर पहुंची। उन्होंने इस बारे में पूछताछ की।

प्रारंभिक जांच में कक्षा की अन्य छात्राओं ने बताया कि दोनों छात्राएं मंगलवार को कुछ गोलियां लेकर स्कूल में आई थीं। उन्होंने ही बताया था कि इन्हें गेंहू की टंकी में रखते हैं। वह कहने लगी कि इन्हें खाने से क्या होता है? छात्राओं ने बताया इसके बाद ही दोनों ने कुछ दवा खा ली थी। गोलियां खाने के थोड़ी देर बाद दोनों बच्चियों की हालत बिगड़ने लगी। स्कूल वालों को इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया।