एक साथ हाथ थामकर नहर में कूद गई फुफेरी बहनें, नहर में उतरे गोताखोर और फ्लड पीएसी के जवान

  

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीThu, 9 Oct 2025 11:27 PM


यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के ढखेरवा में गुरुवार दोपहर घर से निकलीं दो फुफेरी बहनें कुछ देर पुल पर खड़ी रहीं और फिर शारदा नहर में छलांग लगा दी। किशोरियों को नहर में कूदते देख तमाम लोग दौड़े, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से कोई हिम्मत नहीं कर सका। पुलिस ने पहले गोताखोर और फिर फ्लड पीएसी के जवान नहर में उतारे हैं।

पढुआ थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के घर उसकी 16 वर्षीय थाना सिंगाही क्षेत्र के गांव से उसकी फुफेरी बहन आई थी। गुरुवार की दोपहर दोनों घर से निकलकर ढखेरवा कस्बे में पहुंची थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों किशोरियां ढखेरवा पुल पर खड़ी होकर बह रही शारदा नहर को देखती रहीं। इसके बाद एक-दूसरे का हाथ थाम कर नहर में कूद गईं। यह नजारा देखकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन नहर में पानी का बहाव तेज है तो कोई उनको बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। उधर सूचना पाकर पुलिस ने किशोरियों की तलाश पहले गोताखोरों से, फिर फ्लड पीएसी से कराई है। इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय ने बताया कि कूदने वाली किशोरियों की पहचान हो गई है। दोनों रिश्तेदार हैं। घर से वे सामान्य ढंग से ही निकली थीं।

दवा लेने निकली थीं, दुपट्टा, चप्पल उतारे और कूद गईं नहर में

पढुआ थाना क्षेत्र के गांव की 17 वर्षीय किशोरी अपनी बुआ की 16 वर्षीय लड़की के साथ गुरुवार सुबह एक साथ घर से निकली थी। दोनों ने अपने दुपट्टे और चप्पल उतारकर पुल पर रख दिये और एक साथ नहर में कूद गईं। कुछ देर में ही दोनों गहरे पानी में डूब गईं। दोनों रिश्तेदार के साथ सहेलियां भी हैं। बताया जाता है कि दोनों सहेलियां गुरुवार सुबह दवा लेने की बात कहकर ही घर से निकल आई थीं। रिश्तेदारों ने दोनों लड़कियों को ढखेरवा बाजार में टहलते हुए भी देखा था।

माता-पिता मजदूरी करने गए हैं बाहर

नहर में छलांग लगाने वाली लड़कियों के रिश्तेदारों के मुताबिक एक के पिता पत्नी सहित बाहर मजदूरी करने गया हुआ है। घर पर बूढ़े बाबा ही रहते हैं, कुछ दिन पहले उनकी रिश्तेदार भी नाना के घर पर रह रही थी। दोनों लड़कियां किस वजह से नहर में कूद गईं इसका पता नहीं लग पा रहा है।

रील बनाने की शौकीन हैं दोनों

बताया जाता है कि दोनों किशोरियों के पास मोबाइल है और वे रील बनाने की शौकीन भी हैं। पर नहर में कूदने से पहले दोनों ने जिस तरह एक दूसरे का हाथ थामा, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। अभी पिछले दिनों सदर कोतवाली क्षेत्र में रील देखकर एक किशोरी ने फांसी लगा ली थी। पढ़ुआई इंस्पेक्टर विवेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि नहर में डूबने वाली लड़कियों की तलाश की जा रही है, घटना की वजह क्या थी, ये जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा।

