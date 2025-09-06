Two cousin sisters who had gone out to get embroidery for their lehenga jumped from bridge into Garra river both missing लहंगे की कढ़ाई लेने बाजार निकलीं दो चचेरी बहनें पुल से गर्रा नदी में कूदीं, दोनों लापता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शाहजहांपुर के मोहल्ला अब्दुल्लागंज की दो किशोरियां मोहिनी पुत्री राजू (15 वर्ष) और पूनम पत्नी स्व. बबलू (14 वर्ष) शाम करीब पांच बजे अजीजगंज पुल से गर्रा नदी में कूद गईं। 

Dinesh Rathour शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाताSat, 6 Sep 2025 10:18 PM
शाहजहांपुर के मोहल्ला अब्दुल्लागंज की दो किशोरियां मोहिनी पुत्री राजू (15 वर्ष) और पूनम पत्नी स्व. बबलू (14 वर्ष) शाम करीब पांच बजे अजीजगंज पुल से गर्रा नदी में कूद गईं। घटनास्थल पर पड़ी चप्पलों से मां ने पहचान की। देर शाम तक पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल सका। हादसे की सूचना पर घटना स्थल पहुंचीं बच्चियों की मां ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे घर से लहंगे की कढ़ाई का समान लेने बाजार गई थीं। मोहिनी कक्षा 9 और पूनम कक्षा 8 की छात्रा हैं। दोनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत खोजने की मांग की।

पीएसी की फ्लड कंपनी की रेस्क्यू बोट के माध्यम से नदी में लगभग दो घंटे तक खोजबीन की। साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा नदी किनारे भी तलाशी अभियान चलाया गया। रात होने के कारण बचाव कार्य को रोक दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और अगले दिन खोजबीन फिर से शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। नदी का जलस्तर इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे बचाव कार्य में कठिनाई बढ़ गई है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि किशोरियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तुरंत विशेषज्ञ टीमों और गोताखोरों की सहायता उपलब्ध कराई जाए। चौक कोतवाल अश्वनी कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही गोताखोरों को लगाया गया था। किशोरियों के घरवालों और रिश्तेदारों से घटना के पीछे के कारणों की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों बहनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। आज फिर अल सुबह से ही सर्च अभियान चलाया जाएगा।

