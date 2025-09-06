लहंगे की कढ़ाई लेने बाजार निकलीं दो चचेरी बहनें पुल से गर्रा नदी में कूदीं, दोनों लापता

शाहजहांपुर के मोहल्ला अब्दुल्लागंज की दो किशोरियां मोहिनी पुत्री राजू (15 वर्ष) और पूनम पत्नी स्व. बबलू (14 वर्ष) शाम करीब पांच बजे अजीजगंज पुल से गर्रा नदी में कूद गईं।

शाहजहांपुर के मोहल्ला अब्दुल्लागंज की दो किशोरियां मोहिनी पुत्री राजू (15 वर्ष) और पूनम पत्नी स्व. बबलू (14 वर्ष) शाम करीब पांच बजे अजीजगंज पुल से गर्रा नदी में कूद गईं। घटनास्थल पर पड़ी चप्पलों से मां ने पहचान की। देर शाम तक पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल सका। हादसे की सूचना पर घटना स्थल पहुंचीं बच्चियों की मां ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे घर से लहंगे की कढ़ाई का समान लेने बाजार गई थीं। मोहिनी कक्षा 9 और पूनम कक्षा 8 की छात्रा हैं। दोनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत खोजने की मांग की।

पीएसी की फ्लड कंपनी की रेस्क्यू बोट के माध्यम से नदी में लगभग दो घंटे तक खोजबीन की। साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा नदी किनारे भी तलाशी अभियान चलाया गया। रात होने के कारण बचाव कार्य को रोक दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और अगले दिन खोजबीन फिर से शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। नदी का जलस्तर इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे बचाव कार्य में कठिनाई बढ़ गई है।