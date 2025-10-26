बाइक से घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों को ट्रैक्टर ने रौंदा, एक का सीना तो दूसरे का सिर फटा
संक्षेप: फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद-बराकेशव मार्ग पर रविवार शाम वरीक्षा कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों को एक ट्रैक्टर ने रौंद दिया। जिससे दोनों की मौत हो गई।
यूपी के फर्रुखाबाद जिले में हादसा हो गया। हादसा दिल दहाला देने वाला था। मोहम्मदाबाद-बराकेशव मार्ग पर रविवार शाम वरीक्षा कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों को एक ट्रैक्टर ने रौंद दिया। जिससे दोनों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में एक युवक का सिर जबकि दूसरे का सीना फट गया।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गैसिंगपुर गांव निवासी 21 वर्षीय राहुल पुत्र महेश और 25 वर्षीय मोहित पुत्र सुरेश रविवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र के बराकेशव गांव में रिश्तेदार अरविंद के घर वरीक्षा में शामिल होने गए थे। शाम को लौटते समय जब दोनों नगला उम्मेद सिंह गांव के पास मुख्य मार्ग पर पहुंचे तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया।
मौके पर सीओ अजय वर्मा, इंस्पेक्टर अवध नारायण पांडेय (नवाबगंज), इंस्पेक्टर विनोद शुक्ला (मोहम्मदाबाद) पुलिस टीम के साथ पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि परिजनों के आने के बाद ही शव हटाए जाएं। इस पर पुलिस ने स्थिति को देखते हुए कार्रवाई रोक दी। सीओ ने बताया कि हादसा शाम करीब सात बजे हुआ। ट्रैक्टर और उसके चालक की पहचान के प्रयास जारी हैं।