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भंडारे के सामने ताजिए का बाजा बजाने पर बवाल, दोनों ओर से चले ईंट-पत्थर, चार घायल

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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लखीमपुर में भंडारे के सामने ताजिए का बाजा बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच बवाल हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुई। इस घटना में चार लोग घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया।

भंडारे के सामने ताजिए का बाजा बजाने पर बवाल, दोनों ओर से चले ईंट-पत्थर, चार घायल

UP News: यूपी के लखीमपुर में सोमवार शाम को बवाल हो गया। दरअसल, भंडारे के सामने ताजिए का बाजा बजाने को लेकर दो समुदाय आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस घटना में चार लोग घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया। वहीं, घायलों को इलाज अस्पताल में चल रहा है।

ये घटना फरधान थाना क्षेत्र के अग्गर बुजुर्ग गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव में सोमवार दोपहर एक धर्मस्थल पर भंडारे का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान विशेष समुदाय के लोग ताजियों के साथ बाजा बजाते हुए वहां से गुजर रहे थे। बताया जाता है कि बाजे और उड़ रही धूल को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बाद में दोनों ओर से पथराव भी हुआ।

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घटना की सूचना पर फरधान और फूलबेहड़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सिटी विवेक तिवारी ने भी गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एहतियातन पूरे गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया। इस मामले में एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसे तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया गया है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

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पिछले साल भी हुआ था विवाद

गौरतलब है कि इसी गांव में पिछले साल भी मोहर्रम जुलूस के दौरान विवाद की घटना सामने आई थी, जिसके बाद कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वर्तमान घटना के बाद पुलिस और प्रशासन शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है₹। वहीं, एसओ निराला तिवारी ने बताया कि पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है तथा पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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गाली गलौज का विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला

उधर, बरेली में ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले युवक से इलाके के चार भाइयों ने गाली गलौज और मारपीट की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। पीड़ित ने चारों के खिलाफ किला थाना में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक मामले में कार्रवाई की जा रही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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