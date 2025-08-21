Two communities clashed during Kirtan in Bareilly, Pandal torn, picture of Khatu Shyam also vandalized बरेली में कीर्तन के दौरान 2 समुदाय भिड़े, पंडाल फाड़ा, खाटू श्याम की तस्वीर भी खंडित की, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
यूपी के बरेली जिले में कीर्तन के दौरान दो समुदाय भिड़ गए। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पंडाल फाड़ दिया और खाटू श्याम की तस्वीर भी खंडित कर दी। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:20 AM
यूपी के बरेली में प्रेमनगर के शाहाबाद में खाटू श्याम के कीर्तन के दौरान दो समुदायों मे विवाद हो गया। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पंडाल फाड़ दिया और खाटू श्याम की तस्वीर भी खंडित कर दी। मारपीट से पंडाल में महिलाओं-बच्चों में अफरातफरी मच गई। मामला दो अलग-अलग समुदाय से जुड़ा होने की वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर पहुंची प्रेमनगर पुलिस ने मामला शांत कराया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शाहाहाबाद में रहने वाले विशाल और रमेश कश्यप के यहां बुधवार को खाटू श्याम का कीर्तन चल रहा था। कीर्तन के लिए घर के सामने रास्ते पर पंडाल लगा था। शाम से आरंभ हुआ कीर्तन करीब 7:30 बजे संपूर्ण हुआ और लोगो को प्रसाद वितरित किया जा रहा था। रमेश का आरोप है कि तभी पड़ोस में रहने वाले हसन ने पंडाल का पर्दा फाड़ दिया। वहां से टेंट हटाने को कहा। इसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया और विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों में धक्कामुक्की-हाथापाई होने लगी। मारपीट के दौरान खाटू श्याम की तस्वीर गिर गई और कांच चटक गया। मारपीट से मची अफरातफरी में कई बच्चे भी गिर गए। हंगामा होने की सूचना पर सीओ प्रथम पुलिस टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ लिया और प्रेमनगर थाने ले गई। घटना में घायल लोगों का मेडिकल कराया जा रहा है।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाया आरोप

विशाल कश्यप ने आरोप लगाया कि हसन ने अपने पक्ष से कई बाहरी युवकों को बुला लिया और मारपीट की। खाटू श्याम की तस्वीर भी खंडित कर दी। वहीं हसन का कहना है कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उनके घर का रास्ता रोक लिया था और कई घंटे तक अतिक्रमण किया। इससे उनके परिवार को आनेजाने में परेशानी हो रही थी।

पुलिस को नहीं दी थी आयोजन की सूचना

सीओ प्रथम ने बताया कि घटना के बाद तीन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कीर्तन के बारे में थाने या चौकी की पुलिस को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। एहतियातन वहां पुलिस पिकेट तैनात की गई है।

