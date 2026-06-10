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बिना वैध वीजा के भारत में घुसे दो चीनी नागरिकों को 2 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगा

Ajay Singh संवाददाता, सिद्धार्थनगर
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साल 2024 में नेपाल से ककरहवा बॉर्डर के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करते समय सिद्धार्थनगर पुलिस ने दो चीनी नागरिकों को पकड़ लिया था। दोनो को सीजेएम अनुभव कटियार की कोर्ट ने दो वर्ष और 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों के पास भारत आने का वैध वीजा नहीं था।

बिना वैध वीजा के भारत में घुसे दो चीनी नागरिकों को 2 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगा

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र के ककरहवा बॉर्डर पर पकड़े गए दो चीनी नागरिकों को सीजेएम अनुभव कटियार की कोर्ट ने दो वर्ष और 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों के पास भारत आने का वैध वीजा नहीं था। दोनों को पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत जेल भेजा था।

वर्ष 2024 में नेपाल से ककरहवा बॉर्डर के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करते समय मोहाना थाने की पुलिस ने दो चीनी नागरिकों को पकड़ लिया था। पूछताछ में मालूम हुआ कि उनका नाम झोऊ प्यूलिन पुत्र झोऊ यानमिन व दूसरे ने युवान यूहान पुत्री योआन यंग है। दोनों ने बताया कि वे चांग गिक्युंग युबेई, लांजिक्सी स्ट्रीट, हुआई रोड हुवान, जीजिनबाव अपार्टमेंट बी-1-जेड-जेड चाइना निवासी हैं। पूछताछ में दोनों विदेशी नागरिकों ने भूलवश बैध कागजात न होने के बावजूद प्रवेश करने की बात कुबूल की थी।

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पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों के खिलाफ 14(अ) विदेशी अधिनियम-1946 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय से दोनों जेल भेज दिए गए थे। सीजेएम अनुभव कटियार ने सुनवाई के बाद दोनों के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपियों को दो साल 15 दिन कैद की सजा सुनाई। उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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