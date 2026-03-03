Hindustan Hindi News
मंदिर परिसर में खंभे से बांधकर दो बच्चों के साथ बर्बरता, चोरी का आरोप लगाकर लोगों ने डंडे से पीटा

Mar 03, 2026 02:05 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में स्थित कछियानी खेड़ा के हनुमान मंदिर परिसर में दो बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में दोनों को खंभे से बांधकर पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मंदिर परिसर में खंभे से बांधकर दो बच्चों के साथ बर्बरता, चोरी का आरोप लगाकर लोगों ने डंडे से पीटा

Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर जिले के तिलहर क्षेत्र के कछियानी खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में दो बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें खंभे से बांधकर पीटा गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग दोनों बच्चों को पहले मंदिर परिसर के एक कमरे में ले जाते हैं, जहां उनके साथ मारपीट की जाती है। इसके बाद उन्हें बाहर लाकर एक खंभे से बांध दिया जाता है और डंडों से पीटा जाता है। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है, जिसे ड्यूटी पर तैनात बताया जा रहा है। घटना के दौरान बच्चे काफी डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही उनके साथ सख्ती की गई। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों को बाद में पुलिस हिरासत में ले लिया गया। मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, इस संबंध में तिलहर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और यदि किसी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बरेली में अधेड़ को लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो वायरल

उधर, बरेली के बरसेर एक अधेड़ को दबंगों ने घेरकर लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियों में जिसमें कुछ लोग एक अधेड़ की डंडों से पिटाई कर रहे हैं। तमाम और लोगों के हाथों में भी डंडे हैं। यह वीडियो सिरौली के गांव जगन्नाथपुर का बताया जा रहा है। जिसमें एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है।

पीड़ित अधेड़ ने थाने में तहरीर में दबंगों पर बेटी से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। उसके शरीर व आंख पर काफी चोट लगी है। उनका आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से मिलकर उनका मेडिकल भी सही से नहीं कराया है। थानाध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति पर शांति भंग की कार्रवाई की गई है। हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Up News अन्य..
