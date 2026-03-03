मंदिर परिसर में खंभे से बांधकर दो बच्चों के साथ बर्बरता, चोरी का आरोप लगाकर लोगों ने डंडे से पीटा

शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में स्थित कछियानी खेड़ा के हनुमान मंदिर परिसर में दो बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में दोनों को खंभे से बांधकर पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर जिले के तिलहर क्षेत्र के कछियानी खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में दो बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें खंभे से बांधकर पीटा गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग दोनों बच्चों को पहले मंदिर परिसर के एक कमरे में ले जाते हैं, जहां उनके साथ मारपीट की जाती है। इसके बाद उन्हें बाहर लाकर एक खंभे से बांध दिया जाता है और डंडों से पीटा जाता है। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है, जिसे ड्यूटी पर तैनात बताया जा रहा है। घटना के दौरान बच्चे काफी डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही उनके साथ सख्ती की गई। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों को बाद में पुलिस हिरासत में ले लिया गया। मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, इस संबंध में तिलहर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और यदि किसी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

