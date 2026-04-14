ईंट-भट्ठे पर खेलते वक्त मिट्टी के ढेर में दबे 5 बच्चे, 2 की मौके पर ही चली गई जान
सहारनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मंगलवार को एक ईंट भट्ठे पर खेल रहे पांच बच्चों पर मिट्टी का ढेर गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घायल बच्चों को आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया।
यूपी के सहारनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मंगलवार को एक ईंट भट्ठे पर खेल रहे पांच बच्चों पर मिट्टी का ढेर गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घायल बच्चों को आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी हालत गंभीर है।
चिलकाना थाना प्रभारी निरीक्षक सिमरन सिंह ने बताया कि यह घटना संगमोर गांव के पास हुई, जहां शामली जिले से आए मजदूर अपने परिवारों के साथ ईंट भट्ठे पर काम करते हैं और रहते हैं। मिट्टी की खुदाई से बने एक गड्ढे में पांच बच्चे खेल रहे थे, तभी मिट्टी का एक बड़ा ढेर अचानक गिर गया और सभी बच्चे उसके नीचे दब गए। घटनास्थल पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत बच्चों को बचाने के लिए प्रयास शुरू किए और काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला।
थाना प्रभारी ने बताया कि इसके बाद बच्चों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मजदूरों और भट्ठा मालिक के बीच आपसी समझौता हो गया है और उन्होंने इस मामले में किसी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। पुलिस के अनुसार, भट्ठे पर काम करने वाले अधिकांश मजदूर शामली जिले के कढला क्षेत्र के हैं। वे पिछले करीब एक दशक से वहां काम कर रहे हैं। वहीं, मृत बच्चों के शवों को बाद में संगमोर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया।
मिट्टी के नीचे दबने से युवक की मौत, मचा हड़कंप
उधर, मेरठ जिले के मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार में मिट्टी से लदे डंपर की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार प्लाट में डंपर से मिट्टी पलटी जा रही थी। उसी समय वहां मौजूद एक व्यक्ति मिट्टी के ढेर में दब गया। घटना को एक राहगीर ने देखा और तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवक को मिट्टी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद हैरानी की बात यह है कि पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। न तो डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई और न ही प्लाट मालिक की जिम्मेदारी तय की गई। पुलिस पोस्टमार्टम और व्यक्ति की पहचान नहीं होने की बात कह रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें