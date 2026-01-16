कमरे में जल रही अंगीठी से दम घुटने से दो बच्चों की मौत, मां-पिता, बहन की हालत गंभीर
ठंड से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी एक बार फिर परिवार के लिए मौत बन गई है।कमरे के अंदर जल रही अंगीठी के कारण दो बच्चों की जान चली गई है। बच्चे के माता-पिता और बहन की हालत गंभीर है।
मुरादाबाद में छजलैट थाना क्षेत्र में गुरुवार रात कमरे में अंगीठी जलाकर सोना एक परिवार को भारी पड़ गया। अंगीठी के जहरीले धुएं से दम घुटने के कारण दो मासूम बच्चों की मौत हो गई जबकि माता-पिता और एक बच्ची की हालत बिगड़ गई। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे युवक के भतीजे ने आकर दरवाजा खटखटाया तब घटना का पता चला। आनन-फानन में गंभीर हालत में दंपति और उसके एक बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची लेकिन परिवार वालों ने इत्तेफाकिया घटना बताते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।
थाना क्षेत्र के गांव छजलैट रमपुरा निवासी जावेद उर्फ पप्पू (36) मुरादाबाद-हरिद्वार रोड पर छजलैट में पेट्रोल पंप के पास चाय की दुकान चलाता है। उसका घर दुकान से कुछ ही दूर पर स्थित है। बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे जावेद अपनी पत्नी साहिस्ता, दो बेटे सिफान (6) व आहिल (4) और बेटी आयरा (3) के साथ कमरे में सो रहा था। सर्दी से बचने के लिए उसने कमरे में अंगीठी जला रखी थी।
रात भर अंगीठी से निकलने वाले जहरीले धुएं से कमरे में घुटन बढ़ती चली गई। इससे जावेद और उसकी पत्नी और बच्चों का दम घुटने लगा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे तक जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोगों को चिंता हुई। बगल के कमरे में सो रहे भतीजे आमिर और जावेद के साले सलाउद्दीन ने दरवाजा खटखटाया लेकिन काफी देर तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में जावेद के कान तक आवाज पहुंची और किसी तरह अर्धचेतन अवस्था में उसने दरवाजा खोला।
अंदर का नजारा देख परिवार के लोग हैरान रह गए क्योंकि कमरे में जावेद की पत्नी और बच्चे बेसुध पड़े थे। आनन-फानन में परिवार के लोग सभी को लेकर छजलैट के एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे, जहां देखते ही डॉक्टरों ने जावेद के बेटे आहिल (4) और बेटी आयरा (3) को मृत घोषित कर दिया। जबकि जावेद, उसकी पत्नी साहिस्ता और बेटे सिफान को भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया।
गंभीर हालत देखते हुए साहिस्ता को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर सीओ कांठ अभिनव द्विवेदी और एसएसआई छजलैट हरेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा तो परिजनों ने इनकार कर दिया। बाद में पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया। दो मासूम बच्चों की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में परिजनों ने दोनों के शव को सुपुर्दे खाक दिए।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार छजलैट थाना क्षेत्र में कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे दंपति और उनके तीन बच्चों की दम घुटने से हालत बिगड़ गई थी। दो बच्चों की मौत हो गई है जबकि दंपति और एक बच्चे का उपचार चल रहा है। परिवार वालों ने इत्तेफाकिया घटना बताते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जिसके चलते पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें