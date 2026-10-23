पूर्व विधायक लल्ला भैया के बेटे शारदेन मोहन पर एक घंटे में 2 मुकदमे, जानें मामला
यूपी के गोंडा जिले में पूर्व विधायक स्वर्गीय अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के बेटे कुंवर शारदेन मोहन सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने करीब एक घंटे में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है।
यूपी के गोंडा जिले के करनैलगंज में दशहरा मेले के दौरान हुए हंगामे और सरयू रेलवे क्रॉसिंग के पास मारपीट व हवाई फायरिंग के आरोप में पूर्व विधायक स्वर्गीय अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के बेटे कुंवर शारदेन मोहन सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने करीब एक घंटे के भीतर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मामले में पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे मामले में जनसत्ता दल के प्रचार वाहन चालक ने करीब 40 समर्थकों पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।
दशहरा मेले के दौरान 20 अक्टूबर को रामलीला मैदान में मंच पर चढ़ने को लेकर कुछ लोगों के बीच धक्का-मुक्की और गाली-गलौज हुई थी। पुलिसकर्मियों के समझाने पर उनसे भी अभद्रता और धक्का-मुक्की की गई। कस्बा चौकी प्रभारी सुमित कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। दूसरी प्राथमिकी हरदोई जिले के कटका खुर्द निवासी दीपू सिंह ने दर्ज कराई है।
हवाई फायरिंग करने का आरोप भी
16 अक्टूबर की रात सरयू रेलवे क्रॉसिंग पर वाहन खड़ा होने के दौरान शारदेन मोहन सिंह के काफिले से पहुंचे लोगों ने उन्हें और उनके दो साथियों को पीटा। शिकायत में गले पर पैर रखकर जान से मारने का प्रयास करने, धमकाने और हवाई फायरिंग करने का आरोप भी लगाया गया है। करनैलगंज के थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
मूर्ति विसर्जन में मजिस्ट्रेट के साथ बदसलूकी, 10 नामजद
वहीं गोंडा जिले के खोड़ारे थानाक्षेत्र के घारीघाट में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस व मजिस्ट्रेट के साथ अभद्रता व नारेबाजी करने का मामला प्रकाश में आया है। थाना प्रभारी की तहरीर पर पुलिस दस नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी है। एसडीएम मनकापुर उदित पवार ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खोड़ारे के थाना प्रभारी ज्ञान सिंह ने दिए गए तहरीर में आरोप लगाया कि 20 अक्तूबर को घारीघाट स्थित विसुही नदी मे मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो रहा था। यहां क्षेत्र की कुल 220 मूर्तियों का विसर्जन होना था। इनमें खोड़ारे थानाक्षेत्र की 205 प्रतिमाओं का विसर्जन शाम करीब साढ़े छह बजे तक हो गया। सिर्फ बभनान से आने वाली 15 मूर्तियों का विसर्जन बाकी था। शाम सात बजे के बाद बभनान की शेष मूर्ति भी आयोजक लेकर आये इस दौरान प्रशासन द्वारा निर्धारित घाट पर विसर्जन करने लगे। आरोप है कि इसी बीच कुछ लोगों ने निर्धारित स्थान पर विसर्जन करने से मना कर दिया। इनमें से अधिकांश लोग नशे में धुत थे। ये लोग बगल में ही बने पुराने अत्यंत जर्जर पुल की रेलिंग से मूर्तियों के विसर्जन का प्रयास करने लगे। पुलिस ने मना किया गया तो भी इकट्ठा होकर पुलिस कर्मियों को रोक कर नारेबाजी करने लगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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