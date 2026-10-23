पूर्व विधायक लल्ला भैया के बेटे शारदेन मोहन पर एक घंटे में 2 मुकदमे, जानें मामला

यूपी के गोंडा जिले में पूर्व विधायक स्वर्गीय अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के बेटे कुंवर शारदेन मोहन सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने करीब एक घंटे में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

यूपी के गोंडा जिले के करनैलगंज में दशहरा मेले के दौरान हुए हंगामे और सरयू रेलवे क्रॉसिंग के पास मारपीट व हवाई फायरिंग के आरोप में पूर्व विधायक स्वर्गीय अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के बेटे कुंवर शारदेन मोहन सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने करीब एक घंटे के भीतर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मामले में पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे मामले में जनसत्ता दल के प्रचार वाहन चालक ने करीब 40 समर्थकों पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।

दशहरा मेले के दौरान 20 अक्टूबर को रामलीला मैदान में मंच पर चढ़ने को लेकर कुछ लोगों के बीच धक्का-मुक्की और गाली-गलौज हुई थी। पुलिसकर्मियों के समझाने पर उनसे भी अभद्रता और धक्का-मुक्की की गई। कस्बा चौकी प्रभारी सुमित कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। दूसरी प्राथमिकी हरदोई जिले के कटका खुर्द निवासी दीपू सिंह ने दर्ज कराई है।

हवाई फायरिंग करने का आरोप भी 16 अक्टूबर की रात सरयू रेलवे क्रॉसिंग पर वाहन खड़ा होने के दौरान शारदेन मोहन सिंह के काफिले से पहुंचे लोगों ने उन्हें और उनके दो साथियों को पीटा। शिकायत में गले पर पैर रखकर जान से मारने का प्रयास करने, धमकाने और हवाई फायरिंग करने का आरोप भी लगाया गया है। करनैलगंज के थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।