नोएडा से MBA छात्र का अपहरण करने वाले कार सवार बदमाशों का हॉफ एनकाउंटर, दो गिरफ्तार

संक्षेप: मैनपुरी में कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों ने नोएडा से एमबीए छात्र को अपहरण करके 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

यूपी के मैनपुरी में कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों ने नोएडा से एमबीए छात्र को अपहरण करके 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस को इनकी लोकेशन मिली तो घेराबंदी कर दी। पुलिस की घेराबंदी देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो गोलियां कार में लग गईं। गोली लगने से एक टायर फट गया। पुलिस ने अपह्त किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। दो अपहर्ता गिरफ्तार किए गए एक अपहर्ता मौका पाकर भाग निकला।

रविवार को पुलिस लाइन के सभागार में एसपी सिटी अरुण कुमार ने इस सफलता की जानकारी दी। एसपी सिटी ने बताया कि 16 जनवरी की रात 10 बजे के करीब नोएडा के जीरो पॉइंट पर वाहन का इंतजार कर रहे एमबीए के छात्र शिव सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी फर्रुखाबाद को थार सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया। बदमाशों ने शिव सिंह के मोबाइल से परिजनों से बात की और 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी। शिव सिंह को लेकर बदमाश मैनपुरी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कई फोन करके फिरौती मांगी गई तो परिवार के लोगों ने घबराकर 1.36 लाख रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए।

किशनी के रोडवेज बस स्टैंड के निकट हुई मुठभेड़ इसी दौरान कार सवार बदमाश शिव को लेकर किशनी कस्बे में पहुंच गए। जहां रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस ने उन्हें संदिग्ध हालत में देखा तो पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के दौरान कार में दो गोलियां लगी तो कार अनियंत्रित होकर आगे जाकर रुक गई। पुलिस ने तलाशी में कार से अगवा किए गए शिव सिंह को बरामद कर लिया।