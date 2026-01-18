Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTwo car-borne criminals who kidnapped an MBA student from Noida were injured police encounter and subsequently arrested
नोएडा से MBA छात्र का अपहरण करने वाले कार सवार बदमाशों का हॉफ एनकाउंटर, दो गिरफ्तार

संक्षेप:

मैनपुरी में कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों ने नोएडा से एमबीए छात्र को अपहरण करके 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

Jan 18, 2026 08:22 pm ISTDinesh Rathour मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी में कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों ने नोएडा से एमबीए छात्र को अपहरण करके 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस को इनकी लोकेशन मिली तो घेराबंदी कर दी। पुलिस की घेराबंदी देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो गोलियां कार में लग गईं। गोली लगने से एक टायर फट गया। पुलिस ने अपह्त किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। दो अपहर्ता गिरफ्तार किए गए एक अपहर्ता मौका पाकर भाग निकला।

रविवार को पुलिस लाइन के सभागार में एसपी सिटी अरुण कुमार ने इस सफलता की जानकारी दी। एसपी सिटी ने बताया कि 16 जनवरी की रात 10 बजे के करीब नोएडा के जीरो पॉइंट पर वाहन का इंतजार कर रहे एमबीए के छात्र शिव सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी फर्रुखाबाद को थार सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया। बदमाशों ने शिव सिंह के मोबाइल से परिजनों से बात की और 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी। शिव सिंह को लेकर बदमाश मैनपुरी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कई फोन करके फिरौती मांगी गई तो परिवार के लोगों ने घबराकर 1.36 लाख रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए।

किशनी के रोडवेज बस स्टैंड के निकट हुई मुठभेड़

इसी दौरान कार सवार बदमाश शिव को लेकर किशनी कस्बे में पहुंच गए। जहां रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस ने उन्हें संदिग्ध हालत में देखा तो पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के दौरान कार में दो गोलियां लगी तो कार अनियंत्रित होकर आगे जाकर रुक गई। पुलिस ने तलाशी में कार से अगवा किए गए शिव सिंह को बरामद कर लिया।

कुर्रा क्षेत्र का तीसरा बदमाश भाग निकला

एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम कुमहोल निवासी अब्दुल रहमान पुत्र जहीरूद्दीन तथा विनय उर्फ लल्ला भैया पुत्र नेत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया। कुर्रा थाना क्षेत्र का तीसरा आरोपी मौका पाकर भाग निकला। पुलिस की एक टीम उसकी तलाश कर रही है। इस सफलता पर पुलिस टीम को 10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
