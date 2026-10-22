इमरजेंसी वार्ड में घुस गए दो सांड़, बेड छोड़कर भागे मरीज, बचाने दौड़े तीमारदार, वीडियो वायरल
महोबा में दो सांड़ लड़कते हुए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुस गए। अस्पताल के अंदर सांड़ों को देखकर अफरा-तफरी मच गई। तीमारदार अपने मरीजों को बचाते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
महोबा, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी में आवारा जानवरों को लेकर अक्सर ही लोग परेशान रहते हैं। कभी ये जानवर बीच सड़क पर लड़ने लगते हैं तो कहीं अस्पताल या फिर दुकान में घुस जाते हैं। ऐसा ही एक मामला महोबा जिले से सामने आया है। यहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बुधवार शाम में दो आवारा सांड घुस गए। अस्पताल के अंदर सांड़ों को देखकर अफरातफरी मच गई। भर्ती मरीज बिस्तर से उठकर भागने लगे। मरीजों को बचाने के लिए तीमारदार दौड़ पड़े। देखते ही देखते अस्पताल में भगदड़ सी मच गई। तीमारदारों ने एक सांड को बाहर भगाया, जबकि दूसरा वार्ड के अंदर तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर एक्स पर तंज भी कसा। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वीडियो में अन्ना मवेशी इमरजेंसी वार्ड के मुख्य गेट और अस्पताल की गैलरी में घूमते नजर आ रहे हैं। इससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो को ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लें। अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने आपकी जगह कोई और पहुंच गया है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में सीएमओ विनय कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन उनके ड्राइवर ने उठाया। उन्होंने बताया कि सीएमओ बांदा में बैठक में शामिल होने गए हैं।
आपस में भिड़े सांड़, बाजार में मची अफरा-तफरी
वहीं दूसरा मामला बागपत जिले से सामने आया है। अमीनगर सराय कस्बे के मुख्य बाजार में दो सांड आपस में लड़ने लगे। सांडों के भिड़ते ही बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्राहक बाइक व साईकिल लेकर वहां से दूर भाग निकले। वहीं, व्यापरी भी दुकाने छोड़कर सांडों से दूर खड़े हो गए। सड़क पर बने अखाड़े के दोनों और कस्बावासियों का जमावडा लग गया। युवाओं ने सांडों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी की। जिस तरफ भी सांड भागते उसी तरफ लोगों में भगदड़ मच जाती। करीब आधा घंटे तक कस्बे के मुख्य बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। व्यापारियों ने छतों से सांडों के ऊपर पानी फेंका, तब जाकर दोनों सांड़ शांत हुए। वहीं, गनीमत रही कि इस दौरान न तो कोई चोटिल हुआ और न ही व्यापारी के सामान को क्षति पहुंची। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से सांड़ों को पकड़वाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।