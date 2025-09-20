यूपी: गंगा एक्सप्रेसवे पर अचानक बेकाबू होकर पलटी कार, दो सर्राफा कारोबारियों की दर्दनाक मौत

उनकी कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। जिसमें स्पर्श और अंशुल की मौत हो गई। सुबह लोग जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो हादसे की जानकारी हुई। लोगों ने वजीरगंज पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्पर्श और अंशुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके परिवार वालों को सूचना दी है।

Accident in Badaun: उत्तर प्रदेश के बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार पलटने से बिसौली के दो सर्राफा कारोबारी युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर युवकों के परिजनों को सूचना दी है। दो युवकों की मौत के बाद परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही परिवारीजन दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।

हादसा, वजीरगंज थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे स्थित जुलहपुरा भमोरी गांव के पास शुक्रवार रात को हुआ। बिसौली कोतवाली के बुद्ध विहार के रहने वाले सर्राफा कारोबारी स्पर्श गर्ग उर्फ शनि (उम्र 30 वर्ष) पुत्र आलोक गर्ग और बिसौली कस्बे के ही मेन चौराहा कटरा मोहल्ला के रहने वाले दूसरे सर्राफा कारोबारी अंशुल गुप्ता (उम्र 29 वर्ष) पुत्र केशव गुप्ता, कार द्वारा कारोबार के सिलसिले में बरेली गये थे। शुक्रवार रात बरेली से वापस अपने घर लौट रहे थे। बिनावर इलाके में कारोबारी निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़कर बिसौली लौट रहे थे।

इसी दौरान भमोरी गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें स्पर्श और अंशुल की मौत हो गई। सुबह लोग जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो हादसे की जानकारी हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वजीरगंज पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्पर्श और अंशुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके परिवार वालों को सूचना दी है।