यूपी में हॉरर किलिंग! दो भाइयों ने गला घोंटकर की बड़ी बहन की हत्या; फिर फंदे पर लटकाया शव

भदोही में दो भाइयों ने अपनी बड़ी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर घटना को अत्महत्या में दिखाने के लिए माता-पिता की मदद से शव को फंदे पर लटका दिया। हालांकि कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने सारा राज खोल दिया।

यूपी के भदोही जिले से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। जहां दो भाइयों ने एक युवक से संबंध होने के कारण अपनी बड़ी बहन की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर घटना को अत्महत्या में दबलने के लिए माता-पिता की मदद से शव को फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह घटना गोपीगंज थाना क्षेत्र के जखांव गांव का है। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शुभम अग्रवाल ने बताया कि तेरस बिंद की 21 साल की बेटी खुशी बिंद का शव चार नवंबर को स्थित उसके घर में लटका मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिज दिया था। शुक्रवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई और शव फंदे से लटका दिया गया।

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को पीड़िता के पिता की ओर से मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। कड़ाई से पूछताछ के दौरान 18 वर्षीय सूरज बिंद और 15 वर्षीय नाबालिग भाई ने कथित तौर पर उसका गला घोंटने की बात स्वीकार की। भाइयों ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन एक युवक से फोन पर बात करती थी, जिसका परिवार विरोध करता था। पुलिस के अनुसार चार नवंबर को जब वह फोन पर बात कर रही थी तो भाइयों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हुए विवाद के दौरान उन्होंने उसका गला घोंट दिया। मौत के बाद शव को घर के अंदर लटका दिया गया ताकि घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके।

ऑनलाइन गेम की लत और रुपये के लालच में किशोर हत्या उधर, रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के पूरे त्रिलोक सिंह गांव में 17 वर्षीय किशोर प्रिंस पटेल हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को सनसनीखेज खुलासा किया। दरअसल, ऑनलाइन गेम खेलने की लत और रुपये के लालच में गांव के ही युवक ने प्रिंस की गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी को जानकारी थी कि प्रिंस के बैंक खाते में काफी रुपए हैं। इसी रकम को हासिल करने की नीयत से उसने हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।