घर से बुलाकर युवक की हत्या; 15 साल पुराने मर्डर केस में 2 सगे भाइयों को उम्रकैद

फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में 15 साल पुराने दलित हत्या मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने तीनों पर 90-90 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। 2011 में संतोष कुमार को आरोपी घर से बुलाकर ले गए थे।

फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में दलित की हत्या में गुरुवार को दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 15 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडे ने बताया कि टिलिया ग्वालटोली की भगवती देवी ने तीन जुलाई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 जून को ग्वालटोली निवासी फरमान, सलमान और परविंद समेत कई लोग उसके घर पर आए और बेटे संतोष कुमार को बाजार चलने की बात कह साथ ले गए। शाम तक बेटा घर नहीं आया तो दूसरे बेटे रामसेवक ने उसकी तलाश शुरू की। कहीं पता ने चलने पर रामसेवक घर आए युवकों के पास गए, पर वे भी नहीं मिले।

दलित हत्या में दो सगे भाइयों को उम्रकैद दो जुलाई को रजीपुर के पास क्षत विक्षत लाश प्राप्त होने और कलाई पर कलावा बंधे होने की जानकारी मिली। कमालगंज थाने गए तो वहां पता चला कि एक जुलाई 2011 को सुबह 10 बजे रजीपुर रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। शव की शिनाख्त संतोष के रूप में की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद टिलिया ग्वालटोली के सगे भाई फरमान, सलमान व परविंद को उम्रकैद की सजा सुनाई।

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास वहीं हरदोई की विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बेनीगंज थाना क्षेत्र के शहबादपुर निवासी सत्यपाल पुत्र स्वर्गीय मुन्नालाल पासी ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि दो मार्च 2021 की रात करीब 10 बजे उसका भाई बुधराम उर्फ नान्हू घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान गांव का संजय पुत्र इंद्रपाल भुर्जी वहां पहुंचा। पुरानी खुन्नस में बेवजह बुधराम को गाली देने लगा।