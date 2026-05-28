यूपी में बाइक सवार दो सगे भाइयों की हादसे में मौत, परिवार में मचा कोहराम

यूपी के चित्रकूट में सड़क हादसा हो गया। दो सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही घर में कोहराम बच गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एक भाई ने जिला अस्पताल तो दूसरे ने प्रयागराज ले जाते समय दम तोड़ दिया।

यूपी के चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अरछा बरेठी गांव के पास बाइक सवार दो सगे भाइयों की हादसे में मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही घर में कोहराम बच गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एक भाई ने जिला अस्पताल तो दूसरे ने प्रयागराज ले जाते समय दम तोड़ दिया।

पुलिस ने बताया कि पहाड़ी कस्बे के मजरा भगौता पुरवा निवासी राममूरत के घर में गुरुवार को एक छोटा कार्यक्रम होना था। इसके लिए राममूरत के दो बेटे 30 वर्षीय गनेशदत्त व 27 वर्षीय रंजन बुधवार की शाम बाइक से दूध लेने अरछा बरेठी गांव गए थे। देर शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों भाई दूध लेकर बाइक से वापस आ रहे थे। तभी बरेठी मोड़ के पास अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई। इससे दोनों भाई बाइक समेत सड़क पर गिर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहाड़ी भेजा। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन दोनों भाइयों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने गणेशदत्त को मृत घोषित कर दिया, जबकि रंजन को प्रयागराज रेफर कर दिया।

परिजन उसे लेकर प्रयागराज जा रहे थे, रामनगर के पास रंजन ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि परिजनों का कहना है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों भाइयों की मौत हुई है। प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी निशिकांत राय ने बताया कि मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसमें दो भाइयों की जान चली गई।