दो बहनों से शादी करने के लिए दूल्हा बने दो भाई, एक ने दिया धोखा, रिश्तेदार की लड़की लेकर भागा

मथुरा जिले से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के एक गांव में दो सगी बहनों के विवाह समारोह के दौरान हड़कंप मच गया। दुल्हन बनी दो सगी बहनों के लिए दो भाई दूल्हे बनकर बारात लेकर उनके घर पहुंचे थे। एक ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया।

Feb 11, 2026 10:28 pm ISTDinesh Rathour गोवर्धन (मथुरा)
यूपी के मथुरा जिले से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के एक गांव में दो सगी बहनों के विवाह समारोह के दौरान हड़कंप मच गया। दुल्हन बनी दो सगी बहनों के लिए दो भाई दूल्हे बनकर बारात लेकर उनके घर पहुंचे थे। सात फेरों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन जयमाल से पहले ही एक भाई ने धोखा दे दिया। बड़ा भाई पेशाब का बहाना बनाकर भाग निकला। दूल्हे पर रिश्तेदार की लड़की लेकर फरार होने की चर्चा चल रही थी। वहीं देर रात पंचायतों का भी दौरा जारी था।

जानकारी के अनुसार राजस्थान के कामा क्षेत्र के गांव से दो भाई बारात लेकर गोवर्धन क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे थे। शादी की सभी रस्में धूमधाम से चल रही थीं। नाच-गाना, दावत और जयमाला की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। दुल्हन बनीं दोनों सगी बहनें स्टेज पर थीं और परिवार में खुशी का माहौल था। इसी बीच दूल्हा बने बड़े भाई ने फेरे से पहले पेशाब जाने का बहाना बनाया और स्टेज से नीचे उतर गया। काफी देर तक उसके वापस न लौटने पर परिजनों को शक हुआ। तलाश करने पर पता चला कि दूल्हा मौके से फरार हो चुका है। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से शादी समारोह का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोगों ने दूल्हे को तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।

लड़की और लड़का पक्ष के लोग हक्का-बक्का थे। दुल्हन बनीं दोनों बहनों के हाथों में लगी मेंहदी सूखती रह गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना लड़की पक्ष द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लड़के पक्ष के कुछ लोगों को गांव के लोगों ने वहीं रोक लिया। पूरी रात पंचायत का दौर चलता रहा। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि दूल्हा थाना शेरगढ़ के गांव से अपने रिश्तेदार के यहां से लड़की लेकर फरार हो गया है, वहीं थाना शेरगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी गोवर्धन भगवत सिंह गुर्जर ने बताया है कि दोनों पक्षों में समझौता चल रहा है, वहीं गांव वालों का कहना है अब वहां कोई भी लड़की नहीं जाएगी और शादी में खर्च हुआ पूरा पैसा लड़का पक्ष देगा।

दूल्हा के कार मांगने पर दुल्हन का शादी से इंकार

वहीं दूसरी ओर आगरा के मोहल्ला मोहन बाल्मीकि बस्ती में विवाह समारोह के दौरान दहेज में कार की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे ने स्टेज पर ही हंगामा शुरू कर दिया। वरमाला नहीं पहनते हुए दुल्हन से गाली गलौज व मारपीट तक कर डाली। घटना रविवार की है। बरात चढ़त की कार्रवाई पूरी होने के बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज पर थे, दोनों एक-दूसरे के लिए वरमाला लिए खड़े थे। तभी अचानक दूल्हा ने दुल्हन से अतिरिक्त दहेज में एक अच्छी कार अपने परिवारीजनों से दिलाने की मांग कर डाली। दुल्हन ने दूल्हे की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई। इसी बात को लेकर दूल्हा भड़क गया और अपने परिवारीजनों को भी कार न मिलने की बात कही।

कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। दूल्हा ने दुल्हन को गाली गलौज कर डाली। विरोध पर उसे मारापीटा और सामान को भी तोड़ने का प्रयास किया। तभी दुल्हन पक्ष ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा को हिरासत में ले लिया और कोतवाली ले आई। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवेश राना ने बताया कि दुल्हन की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

