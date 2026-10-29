दिल्ली बम ब्लास्ट की प्रैंक कॉल करके फंसे दो भाई, यूपी एटीएस ने कानपुर से दोनों को उठाया
दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर दोस्त को प्रैंक कॉल करना दो भाइयों को भारी पड़ गया। डर के मारे दोस्त ने कॉल की सूचना दिल्ली पुलिस को दे दी। दिल्ली पुलिस के एनपुट पर यूपी एटीएस ने दोनों भाइयों को कानपुर से उठा लिया।
Kanpur News: कानपुर में दो भाइयों को दिल्ली बम ब्लास्ट की प्रैंक कॉल करना भारी पड़ गया। यूपी एटीएस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार एक युवक ने अपने दोस्त को दिल्ली बम ब्लॉस्ट को लेकर प्रैंक कॉल कर दी थी। दोस्त ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क करके पूरी जानकारी दी। इसके बाद यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी एटीएस ने अक्षत वर्मा तुलसी नगर काकादेव और दिबियापुर का रहने वाले सूरज वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पता चला है कि अक्षत का वाईफाई इस्तेमाल करके सूरज ने अपने दिल्ली वाले दोस्त रोहित को फोन करके प्रैंक कॉल की थी। उसने कहा था, तुम्हे बम ब्लास्ट के लिए जन्नत ए फ़िरदौस ने चुना है। दोस्त की कॉल से डरे रोहित ने पुलिस को फोन करके सबकुछ बता दिया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट पर यूपी एटीएस एक्टिव हो गई और कानपुर पुलिस की सहायता से कार्रवाई शुरू कर दी। एटीएस ने घाटमपुर से अंकित शंखवार को उठाया। अंकित ने यूपी, नोएडा के स्कूलो में बम ब्लास्ट करने, पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में ब्लास्ट करने और एक वालीवुड अभिनेता को मारने की धमकी भरा मेल भेजा था। जांच में पता चला है कि अंकित फर्जी आईडी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, बांग्लादेश को बेचे और क्रिप्टो में पैसा लिया। यूपीएटीएस पूछताछ कर रही है।
क्या बोले पुलिस कमिश्नर
कानपुर से गिरफ्तार दोनों युवकों को लेकर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस से सूचना मिली थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र रोहित को एक कॉल की गई है, जिसमें कहा गया था कि तुम्हे संगठन ने दिल्ली में बम ब्लास्ट के लिए चुना है। कॉल जियो कानपुर के काकादेव क्षेत्र में लगे जीयो फाइबर के नंबर से की गई थी। दिल्ली पुलिस की सूचन के बाद यूपी पुलिस एक्टिव हो गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।