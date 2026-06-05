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टंकी की सफाई करते समय दो भाइयों की दम घुटने से मौत, तीसरा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं में दो भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। जबकि तीसरे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तीनों भाई मेंथा के टैंक की सफाई करने गए थे, जहां तीनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए।

टंकी की सफाई करते समय दो भाइयों की दम घुटने से मौत, तीसरा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा

Badaun News: यूपी के बदायूं में जिले के एक गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। मेंथा के टैंक की सफाई करते समय तीन भाई जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिससे दो की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। पुलिस ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए टैंक में उतरे एक अन्य भाई की हालत गंभीर है और उसका मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना बिसौली तहसील के फैजगंज बेहटा थानाक्षेत्र के गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान जयवीर और राजेश के रूप में हुई है, जिनकी उम्र क्रमशः 24 और 21 वर्ष थी। दोनों भाई थे। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हृदयेश कुमार कठेरिया ने बताया कि किसान बट्टू सिंह अपने बेटों जयवीर, राजेश और मनवीर के साथ मेंथा के पौधे के टैंक की सफाई करने खेत में गए थे। उन्होंने बताया, सबसे पहले जयवीर टंकी में उतरा, उसके बाद राजेश और फिर मनवीर। तीनों टंकी के अंदर ही बेहोश हो गए।

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बट्टू सिंह के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और तीनों भाइयों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। अधिकारी ने बताया कि उन्हें चंदौसी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जयवीर और राजेश को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मनवीर को गंभीर हालत में मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया टंकी के अंदर जमा हुई जहरीली गैस के कारण उनकी मौत होने का संदेह है।

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चार बेटों के पिता से एक दिन में छिन गए दो सहारे

खेतीबाड़ी के साथ ही मेहनत मजदूरी कर कुछ जमापूंजी इकट्ठा की तो भविष्य के सपने भी संजो लिए। किसी रिश्तेदार ने सलाह दी कि मैंथा प्लांट से उनके दिन बहुर सकते हैं। पिता ने चारों बेटों को अपनी मंशा बताई तो मेहनतकस चारों बेटों ने पिता की योजना पर सहमति दे दी। मन में उमंग भी थी कि अब दूसरों के यहां दिहाड़ी मजदूरी करने से अच्छा अपने ही कारोबार को बढ़ाएंगे। मगर, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह प्लांट एक दिन परिवार के दो होनहारों का काल बनेगा। काली परछाई ऐसी बट्टू के परिवार पर पड़ी कि उनके संजोए सपने ही चकनाचूर हो गए। कुदरत ने पल भर में बट्टू के दो जवान बेटे छीन लिए और तीसरे को मौत और जिंदगी के बीच झुला दिया। एक साथ दो सगे भाईयों की मौत से गांव वाले स्तब्ध हैं तो परिवार में कोहराम है, गांव में भी दोनों भाईयों के नेक व्यवहार की सभी चर्चा कर रहे हैं। दबी जुबान गांव वाले भी कह रहे हैं कि यह प्लांट मनहूस साबित हुई जिसने दो सगे भाईयों को निगल लिया।

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सुरैनी पापड़ी के रहने वाले बट्टू सिंह के परिवार को इलाके में मेहनतकश परिवार के रूप में जाना जाता है। परिवार में चार बेटे जयवीर, मनवीर, संजय और राजेश थे, जबकि एक बेटी की शादी हो चुकी है। चारों भाई खेतीबाड़ी में पिता का हाथ बंटाते थे। जरूरत पड़ने पर बाहर जाकर नौकरी या मजदूरी करके भी घर की आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालते थे। परिवार की आमदनी बढ़ाने और बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की सोच के साथ बट्टू सिंह ने करीब एक वर्ष पहले खेत में मेंथा प्लांट लगाया था। प्लांट शुरू होने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि अब आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी व मेहनत का बेहतर फल मिलेगा। मगर, कुदरत को कुछ और मंजूर था।

दिन-रात मेहनत करके खड़ा किया था प्लांट

गांव के लोगों का कहना है कि बट्टू सिंह ने अपने बेटों के साथ मिलकर दिन-रात मेहनत करके प्लांट खड़ा किया था। तीन दिन पहले जब प्लांट का संचालन शुरू हुआ तो परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मनहूस घड़ी ऐसी आई जिसमें सबकुछ बदल कर रख दिया। दो जवान बेटों को खोने के बाद बट्टू सिंह बेसुध हैं तो परिवार के अन्य सदस्य भी जड़ हो गए हैं। सबसे बड़े बेटे जयवीर और सबसे छोटे बेटे राजेश की मौत के बाद घर तो छोड़ो पड़ोस में ही मातम ही दिखाई दे रहा है। दूसरा बेटा मनवीर अस्पताल में भर्ती है, जबकि तीसरे नंबर का बेटा संजय परिवार को संभालने में जुटा है। पिता बट्टू सिंह बार-बार अपने बेटों को याद कर बेसुध हो रहे हैं और परिवार की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है।

दो जवान बेटों को खोकर टूट गए बट्टू और धारावती

मेंथा प्लांट में हुए हादसे ने बट्टू सिंह और उनकी पत्नी धारावती को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिवार के लोगों का खुद रो रोकर बुरा हाल है वह खुद ही नहीं संभल पा रहे हैं ऐसे में अपने कलेजे के टुकड़ों को खोने वाली उनकी मां धारावती और पिता बट्टू को कभी गांव वाले तो कभी रिश्तेदार ढांढस बनाकर संभाल रहे हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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