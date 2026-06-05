टंकी की सफाई करते समय दो भाइयों की दम घुटने से मौत, तीसरा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा

बदायूं में दो भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। जबकि तीसरे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तीनों भाई मेंथा के टैंक की सफाई करने गए थे, जहां तीनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए।

Badaun News: यूपी के बदायूं में जिले के एक गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। मेंथा के टैंक की सफाई करते समय तीन भाई जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिससे दो की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। पुलिस ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए टैंक में उतरे एक अन्य भाई की हालत गंभीर है और उसका मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना बिसौली तहसील के फैजगंज बेहटा थानाक्षेत्र के गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान जयवीर और राजेश के रूप में हुई है, जिनकी उम्र क्रमशः 24 और 21 वर्ष थी। दोनों भाई थे। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हृदयेश कुमार कठेरिया ने बताया कि किसान बट्टू सिंह अपने बेटों जयवीर, राजेश और मनवीर के साथ मेंथा के पौधे के टैंक की सफाई करने खेत में गए थे। उन्होंने बताया, सबसे पहले जयवीर टंकी में उतरा, उसके बाद राजेश और फिर मनवीर। तीनों टंकी के अंदर ही बेहोश हो गए।

बट्टू सिंह के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और तीनों भाइयों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। अधिकारी ने बताया कि उन्हें चंदौसी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जयवीर और राजेश को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मनवीर को गंभीर हालत में मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया टंकी के अंदर जमा हुई जहरीली गैस के कारण उनकी मौत होने का संदेह है।

चार बेटों के पिता से एक दिन में छिन गए दो सहारे खेतीबाड़ी के साथ ही मेहनत मजदूरी कर कुछ जमापूंजी इकट्ठा की तो भविष्य के सपने भी संजो लिए। किसी रिश्तेदार ने सलाह दी कि मैंथा प्लांट से उनके दिन बहुर सकते हैं। पिता ने चारों बेटों को अपनी मंशा बताई तो मेहनतकस चारों बेटों ने पिता की योजना पर सहमति दे दी। मन में उमंग भी थी कि अब दूसरों के यहां दिहाड़ी मजदूरी करने से अच्छा अपने ही कारोबार को बढ़ाएंगे। मगर, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह प्लांट एक दिन परिवार के दो होनहारों का काल बनेगा। काली परछाई ऐसी बट्टू के परिवार पर पड़ी कि उनके संजोए सपने ही चकनाचूर हो गए। कुदरत ने पल भर में बट्टू के दो जवान बेटे छीन लिए और तीसरे को मौत और जिंदगी के बीच झुला दिया। एक साथ दो सगे भाईयों की मौत से गांव वाले स्तब्ध हैं तो परिवार में कोहराम है, गांव में भी दोनों भाईयों के नेक व्यवहार की सभी चर्चा कर रहे हैं। दबी जुबान गांव वाले भी कह रहे हैं कि यह प्लांट मनहूस साबित हुई जिसने दो सगे भाईयों को निगल लिया।

सुरैनी पापड़ी के रहने वाले बट्टू सिंह के परिवार को इलाके में मेहनतकश परिवार के रूप में जाना जाता है। परिवार में चार बेटे जयवीर, मनवीर, संजय और राजेश थे, जबकि एक बेटी की शादी हो चुकी है। चारों भाई खेतीबाड़ी में पिता का हाथ बंटाते थे। जरूरत पड़ने पर बाहर जाकर नौकरी या मजदूरी करके भी घर की आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालते थे। परिवार की आमदनी बढ़ाने और बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की सोच के साथ बट्टू सिंह ने करीब एक वर्ष पहले खेत में मेंथा प्लांट लगाया था। प्लांट शुरू होने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि अब आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी व मेहनत का बेहतर फल मिलेगा। मगर, कुदरत को कुछ और मंजूर था।

दिन-रात मेहनत करके खड़ा किया था प्लांट गांव के लोगों का कहना है कि बट्टू सिंह ने अपने बेटों के साथ मिलकर दिन-रात मेहनत करके प्लांट खड़ा किया था। तीन दिन पहले जब प्लांट का संचालन शुरू हुआ तो परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मनहूस घड़ी ऐसी आई जिसमें सबकुछ बदल कर रख दिया। दो जवान बेटों को खोने के बाद बट्टू सिंह बेसुध हैं तो परिवार के अन्य सदस्य भी जड़ हो गए हैं। सबसे बड़े बेटे जयवीर और सबसे छोटे बेटे राजेश की मौत के बाद घर तो छोड़ो पड़ोस में ही मातम ही दिखाई दे रहा है। दूसरा बेटा मनवीर अस्पताल में भर्ती है, जबकि तीसरे नंबर का बेटा संजय परिवार को संभालने में जुटा है। पिता बट्टू सिंह बार-बार अपने बेटों को याद कर बेसुध हो रहे हैं और परिवार की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है।