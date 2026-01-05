यूपी सिपाही भर्ती में जनरल अभ्यर्थियों के पक्ष में खुलकर सामने आए दो NDA विधायक, योगी को पत्र

संक्षेप: सिपाही भर्ती परीक्षा में जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट की मांग का बीजेपी और एनडीए के विधायकों ने भी खुला समर्थन कर दिया है। दो विधायकों ने इसे लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती में उम्र सीमा को लेकर प्रदेश के जनरल कैटेगरी के युवाओं में रोष है। इस आक्रोश की गूंज अब सत्ताधारी दल भाजपा और एनडीए सहयोगी के अंदर भी सुनाई देने लगी है। भाजपा और उसके सहयोगी निषाद पार्टी के दो दिग्गज विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी और अनिल कुमार त्रिपाठी अभ्यर्थियों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की छूट देने की मांग की है। अपनी ही पार्टी के विधायकों के पत्रों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

7 साल बाद आई भर्ती, लाखों युवा हुए ओवरएज मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश में पिछली भर्ती 16 नवंबर 2018 को हुई थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में भर्ती की विज्ञप्ति आई है। इन 7 वर्षों के अंतराल के कारण लाखों युवा बिना एक भी परीक्षा दिए ही निर्धारित आयु सीमा (18 से 22 वर्ष) को पार कर चुके हैं। उन्होंने इसे 'नैसर्गिक न्याय' के विरुद्ध बताया है।

विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने पत्र में एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर और 15 दिसंबर 2025 को लखनऊ के जनता दरबार में अभ्यर्थियों से वादा किया था कि उन्हें आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि, जारी हुई विज्ञप्ति में इस छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे युवाओं में हताशा है।

मानवीय आधार पर छूट की अपील वहीं, देवरिया सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा कि सामान्य वर्ग के लाखों युवा पूरी निष्ठा के साथ इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन केवल आयु सीमा के कारण वे अवसर से वंचित हो रहे हैं। इनमें से कई युवा आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके परिवारों की आशाएं इस भर्ती से जुड़ी थीं।