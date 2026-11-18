15 साल की वफादारी के बाद मालिक को दिया धोखा, 350 ग्राम गोल्ड लेकर भागे दो कारीगर गिरफ्तार
मेरठ में 15 साल से काम कर रहे दो कारीगरों ने अपने ही मालिक के साथ धोखाधड़ी कर दी। कारीगर मालिक के घर से 350 सोने के जेवरात लेकर भाग निकले। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
मेरठ, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के मेरठ सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस कारोबारी के यहां 15 साल तक काम किया, उसी के भरोसे को तोड़कर दो कारीगर सोना और चांदी समेटकर फरार हो गए। करीब 350 ग्राम सोना और चांदी के आभूषण लेकर निकले दोनों कारीगरों को रेलवे रोड पुलिस ने महज 10 घंटे में एटा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जीआरपी एटा, स्वाट और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों को दबोचते हुए चोरी गया पूरा माल बरामद करने का दावा किया है।
पुलिस लाइन में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति एसपी सिटी विनायक भोसले ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि रेलवे रोड निवासी आभूषण कारोबारी अब्दुल हफीज मलिक ने 17 नवंबर को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान निवासी हमीम रहमान और सुशांता टुडु उनकी दुकान पर करीब 15 साल से आभूषण बनाने का काम कर रहे थे। दोनों करीब 350 ग्राम सोना और कुछ चांदी के आभूषण लेकर अचानक गायब हो गए। काफी तलाश के बाद भी सुराग नहीं लगा तो कारोबारी ने रेलवे रोड थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रेलवे रोड पुलिस ने मेरठ जीआरपी सर्विलांस टीम के साथ आरोपियों की लोकेशन खंगाली। जानकारी के आधार पर उनके एटा पहुंचने का सुराग मिला। इसके बाद जीआरपी एटा की मदद से पुलिस ने दोनों को 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया।
डायरियों से हुआ माल का मिलान
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 178.34 ग्राम पीली धातु के अर्धनिर्मित आभूषण और अन्य सामग्री, 1.1 ग्राम सफेद धातु के दाने और दो डायरियां बरामद कीं। बरामदगी में 65 अंगूठियां और छल्ले, सोने का तार व धूरा, मोम के टुकड़ों पर लगी पीली धातु और सोने की पत्तियां भी शामिल हैं। कारोबारी से बरामद आभूषणों और डायरियों का मिलान कराया गया। पुलिस के मुताबिक, बरामदगी चोरी गए पूरे माल की निकली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हमीम रहमान पुत्र शेख मतिआर रहमान और सुशांता टुडु पुत्र मोती लाल टुडु, निवासी मीरापाड़ा, थाना जमालपुर, जिला वर्धमान (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्याय हिरासत में जेल भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।