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नंदवारा हत्याकांड में पूर्व मंत्री के बेटे समेत दो गिरफ्तार, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान
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बांदा में दो मासूमों के कत्ल के मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री के बेटे समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के बाद की है। इस मामले में पांच आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं।

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दो मासूमों के हत्या में दो गिरफ्तार

Banda News: बांदा के बहुचर्चित नंदवारा गांव में दो मासूम भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री के बेटे महेंद्र पाल वर्मा समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस इससे पहले महिला समेत पांच को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार धरना-प्रदर्शन कर रहा था।

नरैनी के नंदवारा निवासी भइयाराम के चार व छह वर्षीय दो बच्चों के शव 30 सितंबर को घर के पास पानी भरे गड्ढे से पड़े मिले थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। भइयाराम की तहरीर पर एक अक्तूबर को नौ लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं।

कतीन अक्तूबर को पुलिस ने पनगरा नहर पुलिया के पास हड़हा-कबौली मार्ग से पांच आरोपियों नंदवारा निवासी भवानीदीन, उसका पुत्र अखिलेश, पत्नी श्यामलली, लंबरी उर्फ रामप्रसाद और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया था। सीओ नरैनी प्रवीण कुमार के मुताबिक दो बच्चों की हत्या कर शव गड्ढे में छिपाने के मामले में दो अन्य नामजद पू्र्व मंत्री सुरेंद्र पाल वर्मा के बेटे महेंद्र पाल उर्फ राजू और ओमकार उर्फ शेरा पुत्र अच्छे लाल की तलाश की जा रही थी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद दोनों के विरुद्ध न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। रविवार को दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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