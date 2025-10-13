उमेश पाल के मर्डर वीडियो में विवादित गाना, अली की फोटो और पुलिस को चैलेंज, दो गिरफ्तार

प्रयागराज पुलिस के एक्स पोस्ट पर कुछ लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड के वीडियो के साथ विवादित गाना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शिकायत की थी। 24 फरवरी 2023 को दिनदहाड़े गोली मारकर उमेश पाल और दो गनर की हत्या के वीडियो में विवादित गाना जोड़ा गया है।

उमेश पाल हत्याकांड के वीडियो के साथ विवादित गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 32 सेकंड के वीडियो में विवादित गाना जोड़कर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई है। इसमें माफिया अतीक अहमद के बेटे अली का भी फोटो जोड़ा गया है। इसकी जानकारी होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने प्रतापगढ़ और मऊआइमा के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों को वीडियो कहां से मिला, इसकी भी पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी है।

प्रयागराज पुलिस के एक्स पोस्ट पर कुछ लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड के वीडियो के साथ विवादित गाना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शिकायत की थी। 24 फरवरी 2023 को दिनदहाड़े गोली मारकर उमेश पाल और दो गनर की हत्या के वीडियो में विवादित गाना जोड़ा गया है। इसमें ‘सिस्टम सिस्टम सब करें, सिस्टम अपने अधीन है’ गाना बज रहा है। हाल ही में नैनी से झांसी जेल भेजे गए अली का भी फोटो जोड़ा गया है।

एक्स पर शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की, तो मामला सही निकला। धूमनगंज पुलिस ने प्रतापगढ़ के मानिकपुर थानाक्षेत्र के कुसाहिलडीह निवासी अतिशान को गिरफ्तार किया। उसने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो लगाया था। थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि उसके खिलाफ रविवार को विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया। मऊआइमा थाना पुलिस ने कस्बा के बहराना मोहल्ला निवासी गयासुद्दीन को गिरफ्तार किया। गयासुद्दीन ने भी सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट किया था। एसीपी फूलपुर विवेक यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है।

ड्रोन उड़ा रहे फिल्म कलाकारों को घेरा वहीं प्रयागराज के सिरसा मेजा क्षेत्र के कठौली गांव में देर शाम साढ़े सात बजे तब हड़कंप मच गया जब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे कलाकार ड्रोन उड़ाते हुए बस्ती पहुंच गए। रात में ड्रोन उड़ता देख बस्ती के युवाओं ने गाली देते हुए ड्रोन उड़ाने वालों को घेर लिया।