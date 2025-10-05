two arrested after protest over hanuman chalisa being stopped hindu organisation takes out procession हनुमान चालीसा बजाने से रोकने पर विवाद, 2 गिरफ्तार; हिंदू संगठन ने निकाला जुलूस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
हनुमान चालीसा बजाने से रोकने पर विवाद, 2 गिरफ्तार; हिंदू संगठन ने निकाला जुलूस

श्रीहनुमान सेना के बैनर तले निकले लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और राम-नाम संकीर्तन करते जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। श्रीहनुमान सेना के आह्वान पर भाजयुमो और कई हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे जंगमबाड़ी मठ पर जुटे।

Ajay Singh संवाददाता, वाराणसीSun, 5 Oct 2025 12:26 PM
यूपी के वाराणसी में श्री हनुमान चालीसा बजाने से रोकने पर विवाद हो गया। मदनपुरा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी संजय प्रजापति ने पुलिस को बताया कि गुरुवार शाम को पूजा पाठ के बाद म्यूजिक सिस्टम में भक्ति गीत बजा रहा था। तभी पीछे रहने वाले अब्दुल नासिर और उसका बेटा पहुंचा, दोनों ने धमकी दी कि अगर दोबारा आवाज आई तो खैर नहीं है। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों पक्षों के बीच हई बहस का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। संजय प्रजापति की तहरीर पर दशाश्वमेध पुलिस ने पिता-पुत्र पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर, हिंदूवादी संगठन ने शनिवार को सामूहिक पाठ कर जुलूस निकाला।

जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। हनुमान मंदिर पर भक्ति गीत बजाने से रोकने और पुजारी को धमकाने के विरोध में श्रीहनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने शनिवार दोपहर 12 बजे से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और संकीर्तन का ऐलान किया था। सुधीर सिंह ने श्रीहनुमान सेना और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से जंगमबाड़ी मठ से निकालकर राम नाम संकीर्तन करते पहुंचने का आह्वान किया था।

इस आह्वान पर शनिवार को श्रीहनुमान सेना के बैनर तले निकले लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और राम-नाम संकीर्तन करते जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। श्रीहनुमान सेना के आह्वान पर भाजयुमो और कई हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे जंगमबाड़ी मठ पर जुटे।

इस दौरान श्रीहनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह, भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल, महामंत्री मारकंडेय तिवारी, अनिल तिवारी, सौरभ मौर्य, बब्बू महाराज मौजूद थे।

