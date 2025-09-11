सवा दो घंटे, 102 बिंदुओं पर चर्चा, राहुल गांधी ने होम वर्क नहीं करने वाले अफसरों की लगाई क्लास

राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दिशा की बैठक में भाग लिया और होम वर्क ठीक से नहीं करके आने वाले अधिकारियों की क्लास लगाई।जिला अस्पताल, खराब सड़कें, पीएम आवास, कस्तूरबा विद्यालयों के छात्रावास हैंडओवर नहीं होने आदि के सवाल उठाए गए। डीएम से सभी पर कार्रवाई करके आवगत कराने को कहा है।

रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की 2.17 घंटे चली बैठक में सांसद राहुल गांधी ने 38 विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर डाली। इसमें 102 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिला अस्पताल, खराब सड़कें, पीएम आवास की सूची, कस्तूरबा विद्यालयों के छात्रावास हैंडओवर नहीं होने आदि के सवाल उठाए गए। बैठक में कई अधिकारी होम वर्क करके ही नहीं आए तो नेता प्रतिपक्ष ने उनकी क्लास लगा दी। सांसद ने डीएम से सभी पर कार्रवाई करके आवगत कराने के लिए कहा है।

कलेक्ट्रेट के बचत भवन सभागार में गुरुवार को अपरान्ह 12.04 बजे सांसद राहुल गांधी वहां पहुंचे। उनके पहुंचते ही बैठक शुरू हुई। इसमें 38 विभागों के 102 विंदुओं पर चर्चा शुरू हुई। एक सदस्य ने कस्तूरबा विद्यालय के छात्रावासों को हैंडओवर न करने की बात कही, जिस पर बीएसए ने कहा कि एक माह में हैंडओवर कराकर संचालन करा दिया जाएगा। नहरों की सही ढंग से सफाई न कराने व सिल्ट न उठाने से फिर नहर में जाने की बात उठी। अध्यक्ष ने डीएम से इस मसले को दिखवाने के लिए कहा।

बैठक में राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना की सूची उपलब्ध कराने और आवेदनों का सत्यापन कराकर लाभ दिलाने की बात उठायी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अभी तक 495 को परिवारों को लाभ दिया जा चुका है। फसल बीमा योजना के तहत 19 लोगों को लाभ दिए जाने के मामले का सत्यापन कराने को कहा गया। मनरेगा के सोशल आडिट की बात पर डीडीओ अरुण कुमार ने बताया कि नौ विकास खंडों का आडिट हो चुका है। बैठक में डीएम हर्षिता माथुर, सीडीओ अर्पित उपाध्याय, एसपी डा. यशवीर सिंह आदि मौजूद रहे।

कैसे अधिकारी हो, जानकारी ही नहीं है: शर्मा अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दरीबा से कठगर मार्ग की खस्ता हालत पर जानकारी चाही तो आरईडी के अधिशाषी अभियंता कोई जवाब नहीं दे सके। सांसद ने कहा कि कैसे अधिकारी को आप को कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने डीएम से इसकी जांच कराकर मरम्मत कराने को कहा। जल जीवन मिशन शहरी के तहत सिविल लाइन में बनी सड़क व मनिका रोड के निर्माण की बात उठायी। इसका भी कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। रायबरेली-सुलतानपुर मार्ग की खस्ताहालत की जानकारी भी एनएचएआई नहीं दे सका।

अपात्रों से किसान निधि वापस न लेने का मुद्दा उठा सलोन विधायक अशोक कोरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र पाए गए 155 किसानों के मामले में कार्यवाही के बारे में जानकाी चाही। डीडी कृषि ने कहा कि उन्हें सूची से हटा दिया गया। विधायक ने कहा कि जो पैसा दिया गया है, उसकी वसूली नहीं की गई। डीडी ने कहा कि वसूली का कोई नियम नहीं है। जबकि पूर्व में 45 अपात्रों से वसूली के लिए पत्र जारी किया गया था। सदर विधायक अदिति सिंह ने जिला अस्पताल में समुचित इलाज न मिलने का मुद्दा उठाया। यहां आने वाले मरीजों को बिना समुचित इलाज के ही रेफर किया जा रहा है। इस पर सीएमओ कोई जवाब नहीं दे सके। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने इसकी जांच कराने को कहा। सदर विधायक ने पीएम आवास शहरी की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।

पुलों की टूटी रेलिंग का मुद्दा उठाया बीस सालों प्रदेश के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने पुलों की टूटी रेलिंग का मामला उठाते हुए इसकी सूची उपलब्ध कराने व सभी की मरम्मत करने को कहा है। छतोह के धरई भुआल गांव में बने एएनएम सेंटर के दिन बहुर जाएंगे। एक सदस्य ने इस मामले को उठाया तो अध्यक्ष इसकी जांच कराकर इसको शुरू कराने को कहा। समापन पर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद राहुल गांधी के साथ जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। कहा कि दिशा की बैठक में नियमानुसार ही सवाल उठाए जाएं। अगर कोई भी इससे इतर सवाल किसी भी सदस्य को उठाना हो तो वह अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाए।

भाई मंत्री जी को दो कप चाय पिलाइए बैठक के बाद सांसद राहुल गांधी के लिए चाय लायी गई। सांसद राहुल गांधी चाय पीने लगे तो राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अध्यक्ष जी अकेले-अकेले चाय पी जा रही है। इस पर सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अरे भाई मंत्री जी के लिए दो कप चाय लायी जाए।