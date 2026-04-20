एएमयू को छोटा पाकिस्तान बता डॉक्टर को धमकाने पर ऐक्शन, दो छात्र गिरफ्तार

आरोप है कि डॉक्टर को लड़कों ने घेर लिया था। विरोध करने पर उनका वीडियो बनाने लगे। डॉक्टर को हत्या की धमकी देते हुए लड़कों ने कहा कि एएमयू मिनी पाकिस्तान है। तुझे काटकर दफना देंगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को बचाया और कैंपस के बाहर छोड़ा था। इस केस में 30 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

UP News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दोस्त से मिलने आए पीलीभीत के डॉक्टर को घेरकर अभद्रता करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो एएमयू छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान हुई थी। दोनों के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

आरोप है कि डॉक्टर को लड़कों ने घेर लिया था। विरोध करने पर उनका वीडियो बनाने लगे। हत्या की धमकी देते हुए कहा कि एएमयू मिनी पाकिस्तान है। तुझे काटकर दफना देंगे। बाद में डॉक्टर को प्रॉक्टर ऑफिस ले जाया गया। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को बचाया और कैंपस के बाहर छोड़ा था। इस केस में 30 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

अमरोहा जिले के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव नगलिया मेव निवाली एमबीबीएस डॉक्टर कुलवंत सिंह पीलीभीत में सरकारी अस्पताल में तैनात हैं। उन्होंने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 14 अप्रैल को वह एक दोस्त से मिलने के लिए एएमयू परिसर में आए थे। वहां चार लड़के आए। एक ने बोला कि मैं छात्र हूं। यहां सिर्फ मुस्लिम की चलती है। उसके बाद लड़के वीडियो बनाने लगे। इसके बाद लड़कों ने कैंपस के 30 लड़कों को बुला लिया। चिल्लाते हुए बोले कि एएमयू छोटा पाकिस्तान है। तुझे काटकर हलाल किया जाएगा। दफना देंगे। इसी बीच वहां प्रॉक्टर की गाड़ी आई, जो डॉक्टर को उठाकर ले जाने लगी।