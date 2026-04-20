एएमयू को छोटा पाकिस्तान बता डॉक्टर को धमकाने पर ऐक्शन, दो छात्र गिरफ्तार
आरोप है कि डॉक्टर को लड़कों ने घेर लिया था। विरोध करने पर उनका वीडियो बनाने लगे। डॉक्टर को हत्या की धमकी देते हुए लड़कों ने कहा कि एएमयू मिनी पाकिस्तान है। तुझे काटकर दफना देंगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को बचाया और कैंपस के बाहर छोड़ा था। इस केस में 30 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
UP News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दोस्त से मिलने आए पीलीभीत के डॉक्टर को घेरकर अभद्रता करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो एएमयू छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान हुई थी। दोनों के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
आरोप है कि डॉक्टर को लड़कों ने घेर लिया था। विरोध करने पर उनका वीडियो बनाने लगे। हत्या की धमकी देते हुए कहा कि एएमयू मिनी पाकिस्तान है। तुझे काटकर दफना देंगे। बाद में डॉक्टर को प्रॉक्टर ऑफिस ले जाया गया। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को बचाया और कैंपस के बाहर छोड़ा था। इस केस में 30 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
अमरोहा जिले के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव नगलिया मेव निवाली एमबीबीएस डॉक्टर कुलवंत सिंह पीलीभीत में सरकारी अस्पताल में तैनात हैं। उन्होंने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 14 अप्रैल को वह एक दोस्त से मिलने के लिए एएमयू परिसर में आए थे। वहां चार लड़के आए। एक ने बोला कि मैं छात्र हूं। यहां सिर्फ मुस्लिम की चलती है। उसके बाद लड़के वीडियो बनाने लगे। इसके बाद लड़कों ने कैंपस के 30 लड़कों को बुला लिया। चिल्लाते हुए बोले कि एएमयू छोटा पाकिस्तान है। तुझे काटकर हलाल किया जाएगा। दफना देंगे। इसी बीच वहां प्रॉक्टर की गाड़ी आई, जो डॉक्टर को उठाकर ले जाने लगी।
प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर वेटिंग रूम में उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। ऑफिस में ले गए। इसी बीच पुलिस पहुंची, जो उन्हें बचाकर बाहर लाई। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम गाजीपुर जिले के जमनिया तहसील क्षेत्र के डिवाईथा निवासी शाहबाज (हाल निवासी जेके 03 सुलेमान हाल, एएमयू) व बरेली जिले के गांव शीशगढ़ निवासी नजीब (85 किदवई हाउस, एएमयू) हैं। इनमें से एक एमटेक सिविल व दूसरा बीटेक मेकेनिकल का छात्र है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें