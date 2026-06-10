यूपी में दो ACP के तबादले, 33 पीसीएस इस महीने के अंत तक बन जाएंगे आईएएस

इस बार पीसीएस से आईएएस में प्रमोट होने वाले पदों की संख्या बढ़ने की वजह से 2010 और 2011 के साथ-साथ 2012 बैच के भी कुछ अफसरों को भी IAS में प्रमोशन मिल सकता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि 2010 और 2011 बैच में अधिकारियों की संख्या कम है। उधर, बुधवार को दो सहायक पुलिस आयुक्त के तबादले कर दिए गए।

उत्तर प्रदेश में बुधवार को दो सहायक पुलिस आयुक्त के तबादले कर दिए गए। लखनऊ में तैनात राजेश कुमार सिंह को लखनऊ के ही मोहनलालगंज में सहायक पुलिस आयुक्त पद पर नवीन तैनाती दी गई है। इसी तरह मोहनलालगंज में सहायक पुलिस आयुक्त रहे ज्ञानेंद्र सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त लखनऊ कैंट बनाया गया है। इसके साथ ही यूपी 2010 और 2011 बैच के 33 पीसीएस अफसरों के बारे में एक गुड न्यूज है। इस महीने के अंत तक ये सभी पीसीएस अधिकारी आईएएस बन जाएंगे। दिल्ली में बुधवार को पीसीएस अफसरों की डीपीसी हुई। केंद्र सरकार ने चयन वर्ष 2025 के लिए यूपी को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति कोटे में 33 पद आवंटित किए हैं।

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बुधवार को हुई डीपीसी छह सदस्यों की मौजूदगी में हुई। इसमें राज्य सरकार की तरफ से एपीसी दीपक कुमार, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज और विशेष सचिव विजय कुमार ने हिस्सा लिया। इसके अलावा केंद्र सरकार के दो अधिकारियों और एक यूपीएससी के सदस्य ने भाग लिया। संख्या अधिक होने की वजह से 2012 बैच के भी अफसरों को मौका मिल सकता है।

इस बार पीसीएस से आईएएस में प्रमोट होने वाले पदों की संख्या बढ़ने की वजह से 2010 और 2011 के साथ-साथ 2012 बैच के भी कुछ अफसरों को भी आईएएस में प्रमोशन मिल सकता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि 2010 और 2011 बैच में अधिकारियों की संख्या कम है।