two accused of raping a handicapped girl arrested in an encounter girl was seen running in front of sp residence in cctv दिव्यांग से रेप के दो आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, CCTV में SP आवास के सामने भागती दिखी थी लड़की, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstwo accused of raping a handicapped girl arrested in an encounter girl was seen running in front of sp residence in cctv

दिव्यांग से रेप के दो आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, CCTV में SP आवास के सामने भागती दिखी थी लड़की

बलरामपुर में बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर सोमवार की रात एक दिव्यांग लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी। एसपी आवास पर लगे सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर युवती का भागते हुए वीडियो मिला था। पीड़िता के परिवारीजनों ने देहात कोतवाली में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

Ajay Singh संवाददाता, बलरामपुरWed, 13 Aug 2025 10:10 AM
share Share
Follow Us on
दिव्यांग से रेप के दो आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, CCTV में SP आवास के सामने भागती दिखी थी लड़की

यूपी के बलरामपुर में बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी सोमवार की रात एक मूक-बधिर (दिव्यांग) लड़की से रेप की घटना से हड़कंप मच गया था। यह लड़की रेप से पहले खुद को बचाने के लिए सड़क पर भागी थी। एसपी आवास के सामने से लड़की के भागते समय का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इस घटना को चैलेंज के तौर पर लेते हुए बलरामपुर पुलिस ने सोमवार की रात ही दिव्यांग से रेप के घटनास्थल के तमाम कैमरों को खंगाल कर आरोपियो की पहचान कर ली। मंगलवार की देर रात पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपियों से मुठभेड़ हुई जिसके बाद अंकुर वर्मा और हर्षित पांडेय नाम के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बलरामपुर में गोंडा मार्ग पर स्थित बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर सोमवार की रात एक दिव्यांग लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी। एसपी आवास पर लगे सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर युवती का भागते हुए वीडियो मिला था। पीड़िता के परिवारीजनों ने देहात कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मीडिया को इस मामले की जानकारी देते हुए एएसपी विशाल पाण्डेय ने बताया कि लड़की अपने मामा के घर से अपने घर जा रही थी। सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है।

ये भी पढ़ें:रात से सुबह तक 3 एनकाउंटर, बलरामपुर-बहराइच-सुल्तानपुर में तड़तड़ाईं गोलियां

पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया और मामले की जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। बलरामपुर के एसपी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंकुर वर्मा और हर्षित पांडेय की पहचान की गई थी। मंगलवार की रात दोनों को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी प्रभारी निरीक्षक बृजानंद सिंह ने बताया कि पीड़िता का इलाज कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:UP Rain: यूपी में बिगड़ा मौसम, नदियां उफनाई; आज इन जिलों में होगी भारी बारिश

पुलिस की चुस्ती पर उठ रहे थे सवाल

पीड़िता बोल नहीं सकती इसलिए शोर भी नहीं मचा सकी। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब वह सड़क पर भाग रही थी और बदमाश उसके पीछे लगे थे तो फिर कोई उसकी मदद के लिए सामने क्यों नहीं आया? भागती हुई लड़की एसपी आवास के एक कैमरे में 14 सेकेंड के एक वीडियो में दिखी है। ऐसे में सवाल उठा कि वहां तो पुलिसवालों की भी मौजूदगी रहती है तो फिर किसी की नजर भागती लड़की पर क्यों नहीं पड़ी? बहरहाल इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए और घटना की संवेदनशीलता को भांपते हुए बलरामपुर पुलिस तेजी से ऐक्टिव हुई और 24 घंटे बीतते-बीतते दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया।

UP Police Encounter up rape case Balrampur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |