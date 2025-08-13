दिव्यांग से रेप के दो आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, CCTV में SP आवास के सामने भागती दिखी थी लड़की

बलरामपुर में बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर सोमवार की रात एक दिव्यांग लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी। एसपी आवास पर लगे सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर युवती का भागते हुए वीडियो मिला था। पीड़िता के परिवारीजनों ने देहात कोतवाली में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

यूपी के बलरामपुर में बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी सोमवार की रात एक मूक-बधिर (दिव्यांग) लड़की से रेप की घटना से हड़कंप मच गया था। यह लड़की रेप से पहले खुद को बचाने के लिए सड़क पर भागी थी। एसपी आवास के सामने से लड़की के भागते समय का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इस घटना को चैलेंज के तौर पर लेते हुए बलरामपुर पुलिस ने सोमवार की रात ही दिव्यांग से रेप के घटनास्थल के तमाम कैमरों को खंगाल कर आरोपियो की पहचान कर ली। मंगलवार की देर रात पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपियों से मुठभेड़ हुई जिसके बाद अंकुर वर्मा और हर्षित पांडेय नाम के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बलरामपुर में गोंडा मार्ग पर स्थित बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर सोमवार की रात एक दिव्यांग लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी। एसपी आवास पर लगे सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर युवती का भागते हुए वीडियो मिला था। पीड़िता के परिवारीजनों ने देहात कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मीडिया को इस मामले की जानकारी देते हुए एएसपी विशाल पाण्डेय ने बताया कि लड़की अपने मामा के घर से अपने घर जा रही थी। सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है।

पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया और मामले की जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। बलरामपुर के एसपी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंकुर वर्मा और हर्षित पांडेय की पहचान की गई थी। मंगलवार की रात दोनों को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी प्रभारी निरीक्षक बृजानंद सिंह ने बताया कि पीड़िता का इलाज कराया जा रहा है।