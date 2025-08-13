यूपी: दिव्यांग से रेप के दो आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, CCTV में भागती दिखी थी लड़की

बलरामपुर के एसपी ने बताया कि 11 अगस्त को लड़की की बहन ने कोतवाली देहात पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी मूक बधिर और मंदबुद्धि बहन के साथ दुराचार हुआ है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर दो लोगों के नाम सामने आए। दोनों को मंगलवार की रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

यूपी के बलरामपुर में 22 साल की मूक-बधिर लड़की के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना सोमवार की रात हुई। वारदात की जगह पुलिस चौकी और आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पास है। घटना उस समय हुई जब दिव्यांग लड़की अपनी ननिहाल से लौटकर घर जा रही थी। सड़क पर भागती हुई उसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में भी दिखी थी। पुलिस ने मंगलवार की देर रात पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

दोनों आरोपियों के साथ हुए एनकाउंटर और गिरफ्तारी के बारे में बताते हुए बलरामपुर के एसपी ने कहा कि 11 अगस्त को लड़की की बहन ने कोतवाली देहात पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी मूक बधिर और मंदबुद्धि बहन के साथ दुराचार हुआ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जाने के रास्ते के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर दो लोगों के नाम सामने आए। दोनों को मंगलवार की रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

उनके नाम अंकुर वर्मा और हर्षित पांडेय हैं। अभी तक हुई पूछताछ में इन दोनों घटना को करना स्वीकार कर लिया है। घटनास्थल की भी पहचान कराई है। एसपी ने बताया कि पुलिस इसमें सबूत जुटा रही है। जांच जारी है।