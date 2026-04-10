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कानपुर किडनी कांड में फरार दो डॉक्टरों पर 25-25 हजार का इनाम, बैंक खाते भी सील

Apr 10, 2026 09:35 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर किडनी कांड में फरार चल रहे दो डॉक्टरों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इनके फोटो और डिटेल सभी जिलों में सर्कुलेट किए गए हैं। तलाश में पांच पुलिस टीमें मेरठ व दिल्ली-एनसीआर में दबिश दे रही हैं। इस कांड का सरगना डॉ. रोहित बताया जा रहा है।

कानपुर किडनी कांड में फरार दो डॉक्टरों पर 25-25 हजार का इनाम, बैंक खाते भी सील

कानपुर किडनी कांड में फरार चल रहे दो डॉक्टरों डॉ. रोहित, डॉ. अफजल पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इनके फोटो और डिटेल सभी जिलों में सर्कुलेट किए गए हैं। तलाश में पांच पुलिस टीमें मेरठ व दिल्ली-एनसीआर में दबिश दे रही हैं। रावतपुर के आहूजा हॉस्पिटल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में डॉ. प्रीति आहूजा व सुरजीत सिंह आहूजा गिरफ्तार हुए। इस पूरे कांड का सरगना डॉ. रोहित बताया गया, जबकि शिवम अग्रवाल राजेश कुमार, राम प्रकाश कुशवाहा व नरेंद्र सिंह जेल भेजे गए। ओटी मैनेजर राजेश कुमार व कुलदीप सिंह राघव भी पकड़े गए। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि फरार डॉ. रोहित, डॉ. अफजल और मुद्स्सर अली सिद्दीकी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है।

रोहित, अफजल, और अली के खाते सील

किडनी के काले कारोबार से करोड़ों रुपये कमाने वाले इस राशि को खपाने में जुटे थे कि पुलिस ने उनके खाते सीज करा दिए। इन खातों में 40 लाख रुपये से अधिक की राशि बताई जा रही है। वहीं किडनी कांड के मास्टरमाइंड डॉ. रोहित, डॉ. अफजल और अली की तलाश में टीमें नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में छापेमारी कर रही हैं। इन सभी के बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। ऑपरेशन का अधिकतर रुपया नकद लेते थे। 29 अप्रैल को आहूजा अस्पताल में पारुल तोमर और आयुष कुमार के किडनी ट्रांसप्लांट का खुलासा होने के बाद से वह फरार है। उसकी टीम का डॉ. अफजल और मुदस्सर अली सिद्दीकी उर्फ डाक्टर अली भी मोबाइल बंद करके फरार है।

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पुलिस के पास इनके आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक अकाउंट समेत अन्य जरूरी जानकारियां हैं। नाम न देने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि इन लोगों से जुड़ी सभी जानकारियां पुलिस के पास हैं, जिसके बाद इनके बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है ताकि यह रुपये न निकाल सकें। इन खातों में 40 लाख रुपये से अधिक की राशि होने की बात बताई जा रही है।

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ओटी मैनेजर करता था ऑपरेशन, दिल्ली से ट्रेनिंग

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुद्स्सर अली सिद्दीकी उर्फ डॉ. अली ने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल से किडनी ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग ली थी। प्रशिक्षण लेने वाला वह अकेला नहीं था। डॉ. रोहित की टीम में ऐसे कई लोग हैं जो ओटी मैनेजर और ओटी टेक्नीशियन हैं लेकिन वह किडनी ट्रांसप्लांट करने वाली टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि प्राथमिक जांच में जानकारी आयी है कि यह लोग प्रशिक्षण लेकर ट्रांसप्लांट करते थे। कहां से प्रशिक्षण लिया है, इसकी जांच की जा रही है।

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