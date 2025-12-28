Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstwenty seven acres more land for construction of bhartiya vastukala sangrahalay ayodhya yogi cabinet had given approval
अयोध्या में इस काम के लिए 27 एकड़ और जमीन देने का आदेश, योगी कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

अयोध्या में इस काम के लिए 27 एकड़ और जमीन देने का आदेश, योगी कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

संक्षेप:

बीते दिनों हुई योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय को लगभग दोगुने क्षेत्र 52.102 एकड़ में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकिृति प्रदान की गई थी। संग्रहालय परियोजना का निर्माण और संचालन टाटा सन्स सीएसआर फंड से करेगा।

Dec 28, 2025 12:35 am ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

अयोध्या में भारतीय वास्तुकला संग्राहलय का निर्माण 52.102 एकड़ भूमि में होगा। संग्रहालय निर्माण के लिए अयोध्या की सदर तहसील के ग्राम मांझा जमथरा में पर्यटन विभाग को 27.102 एकड़ भूमि और उपलब्ध कराए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में आवास व शहरी नियोजन विभाग ने संग्राहलय निर्माण के लिए ग्राम मांझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय को अतिरिक्त जमीन देने का फैसला किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय को लगभग दोगुने क्षेत्र 52.102 एकड़ में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकिृति प्रदान की गई थी। संग्रहालय परियोजना का निर्माण और संचालन टाटा सन्स अपने सीएसआर फंड से करेगा। टाटा सन्स ने इस अत्याधुनिक मंदिर संग्रहालय को एक गैर-लाभकारी माडल पर विकसित करने की इच्छा जताई है। संग्रहालय निर्माण के लिए त्रिपक्षीय एमओयू केंद्र सरकार, राज्य सरकार व टाटा सन्स के मध्य बीते वर्ष हुआ था।

ये भी पढ़ें:अध्यक्ष तो पूरब के हैं...पंकज चौधरी ने बताया ब्रज क्षेत्र से ही क्यों की शुरुआत?

लखनऊ और अयोध्या स्टेशनों पर बढ़ेंगी सुविधाएं

उधर, उत्तर रेलवे द्वारा लखनऊ मंडल में लखनऊ और अयोध्या रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। यहां पर टर्मिनलों का विस्तार किया जाएगा। ट्रेनों की संचालन क्षमता में दो गुना तक वृद्धि की जाएगी। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्याओं के मद्देनजर अपग्रेडेशन के यह कार्य आने वाले पांच सालों में किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार भारतीय रेलवे ने अगले पांच वर्षों में देश के प्रमुख 10 शहरों के रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किए जाने की योजना बनाई है। इसमें लखनऊ और अयोध्या रेलवे स्टेशन शामिल है। इनके अलावा दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू, हरिद्वार और बरेली स्टेशन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी हुए और सख्त; क्या दी चेतावनी

इन स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चरों को विस्तार दिया जाएगा। इन शहरों में यात्रियों की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। यह प्रमुख कार्य किए जाएंगे ट्रेन संचालन की क्षमता दो गुनी करने और बढ़ते यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए लखनऊ और अयोध्या स्टेशनों पर मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इन स्टेशनों के आसपास नए टर्मिनलों की पहचान कर वहां निर्माण किया जाएगा। मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News CM Yogi Adityanath Up Government News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |