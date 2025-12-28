अयोध्या में इस काम के लिए 27 एकड़ और जमीन देने का आदेश, योगी कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
बीते दिनों हुई योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय को लगभग दोगुने क्षेत्र 52.102 एकड़ में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकिृति प्रदान की गई थी। संग्रहालय परियोजना का निर्माण और संचालन टाटा सन्स सीएसआर फंड से करेगा।
अयोध्या में भारतीय वास्तुकला संग्राहलय का निर्माण 52.102 एकड़ भूमि में होगा। संग्रहालय निर्माण के लिए अयोध्या की सदर तहसील के ग्राम मांझा जमथरा में पर्यटन विभाग को 27.102 एकड़ भूमि और उपलब्ध कराए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में आवास व शहरी नियोजन विभाग ने संग्राहलय निर्माण के लिए ग्राम मांझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय को अतिरिक्त जमीन देने का फैसला किया था।
बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय को लगभग दोगुने क्षेत्र 52.102 एकड़ में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकिृति प्रदान की गई थी। संग्रहालय परियोजना का निर्माण और संचालन टाटा सन्स अपने सीएसआर फंड से करेगा। टाटा सन्स ने इस अत्याधुनिक मंदिर संग्रहालय को एक गैर-लाभकारी माडल पर विकसित करने की इच्छा जताई है। संग्रहालय निर्माण के लिए त्रिपक्षीय एमओयू केंद्र सरकार, राज्य सरकार व टाटा सन्स के मध्य बीते वर्ष हुआ था।
लखनऊ और अयोध्या स्टेशनों पर बढ़ेंगी सुविधाएं
उधर, उत्तर रेलवे द्वारा लखनऊ मंडल में लखनऊ और अयोध्या रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। यहां पर टर्मिनलों का विस्तार किया जाएगा। ट्रेनों की संचालन क्षमता में दो गुना तक वृद्धि की जाएगी। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्याओं के मद्देनजर अपग्रेडेशन के यह कार्य आने वाले पांच सालों में किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार भारतीय रेलवे ने अगले पांच वर्षों में देश के प्रमुख 10 शहरों के रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किए जाने की योजना बनाई है। इसमें लखनऊ और अयोध्या रेलवे स्टेशन शामिल है। इनके अलावा दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू, हरिद्वार और बरेली स्टेशन शामिल हैं।
इन स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चरों को विस्तार दिया जाएगा। इन शहरों में यात्रियों की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। यह प्रमुख कार्य किए जाएंगे ट्रेन संचालन की क्षमता दो गुनी करने और बढ़ते यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए लखनऊ और अयोध्या स्टेशनों पर मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इन स्टेशनों के आसपास नए टर्मिनलों की पहचान कर वहां निर्माण किया जाएगा। मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि की जाएगी।