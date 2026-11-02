छात्रा से रेप करते ट्यूटर का भतीजे ने वीडियो बनाया; दोस्तों को भेजा, मच गया हड़कंप

उरई में ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में 17 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक के नाबालिग भतीजे ने घटना का वीडियो बना दोस्तों में वायरल कर दिया। वीडियो से परिजनों को जानकारी हुई। पुलिस ने शिक्षक और वीडियो बनाने वाले भतीजे को हिरासत में लिया है।

माधौगढ़ (उरई), संवाददाता: कोतवाली क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी शिक्षक की हरकतों को उसके ही नाबालिग भतीजे ने कैमरे में कैद कर लिया और दोस्तों में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद किशोरी के चाचा ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी और वीडियो बनाने वाले उसके भतीजे को हिरासत में ले लिया है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 24 वर्षीय शिशुपाल सिंह पिछले तीन माह से एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था। इसी दौरान उसकी 17 वर्षीय छात्रा से नजदीकियां बढ़ गईं। आरोप है कि शिक्षक ने भरोसे का गलत फायदा उठाते हुए छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। दो दिन पूर्व उसका 14 वर्षीय भतीजा अचानक वहां पहुंच गया। उसने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। बाद में उसने वीडियो अपने दोस्तों को भेज दिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया जब वीडियो किशोरी के परिवार तक पहुंचा तो परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। माधोगढ़ थानाध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि मुख्य आरोपी शिशुपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसके भतीजे को बाल अपचारी के रूप में निरुद्ध किया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और वायरल वीडियो को लेकर भी जांच की जा रही है।