ट्यूटर ने छात्रा के साथ बनाया शारीरिक संबंध, भतीजे ने चुपके से बना लिया वीडियो
यूपी के उरई में ट्यूटर ने पढ़ाई के बहाने नाबालिग छात्रा को बहलाया फुसलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। ट्यूटर के भतीजे ने नाबालिग छात्रा के साथ चाचा की इस हरकत का वीडियो बना लिया। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो परिजनों को जानकारी हुई।
माधौगढ़(उरई)। संवाददाता। यूपी में उरई के कोतवाली क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। छात्रा का शारीरिक शोषण करते चाचा की हरकतों को उसके ही नाबालिग भतीजे ने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाया और उन्हें बांट भी दिया। किसी दोस्त ने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला तो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। किशोरी के चाचा ने ट्यूटर के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी टीचर और वीडियो बनाने वाले भतीजे दोनों को हिरासत में ले लिया है। टीचर के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने के साथ ही आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 24 वर्षीय शिशुपाल सिंह पिछले तीन माह से एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था। इसी दौरान उसकी 17 वर्षीय छात्रा से नजदीकियां बढ़ गईं। आरोप है कि शिक्षक ने भरोसे का गलत फायदा उठाते हुए छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। दो दिन पूर्व उसका 14 वर्षीय भतीजा अचानक वहां पहुंच गया।
उसने चाचा की हरकतों का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। बाद में उसने वीडियो अपने दोस्तों को भेज दिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब वीडियो किशोरी के परिवार तक पहुंचा तो परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीचर के खिलाफ रेप और पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
माधोगढ़ थानाध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि मुख्य आरोपी शिशुपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसके भतीजे के नाबालिग होने के कारण बाल अपचारी के रूप में निरुद्ध किया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और वायरल वीडियो सोशल मीडिया में किसने डाला, इसकी भी जांच कर रही है।
युवती अगवा जेवर, बांड और नकदी भी गायब
उधर, जालौन में चार दिन पहले अगवा युवती के पिता ने कोतवाली में तहरीर दी है। घर में रखे बैंक बॉन्ड, नकदी और जेवर ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित पिता ने बताया कि 21 वर्षीय बेटी 29 अक्टूबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे छोटी बहन से सहेली के घर जाने की बात कहकर गई थी। पता चला कि ग्राम अकबरपुरा निवासी दिलीप कुमार उसे ले गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।