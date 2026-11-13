बुलडोजर को ब्रांड बना रहे, ये संविधान विरोधी; योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव

सीएम योगी के बुलडोजर को यूपी का ब्रांड बताने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुलडोजर को ब्रांड बना दिया और खुद उसके ब्रांड एंबेसडर बन गए। अखिलेश ने यह टिप्पणी योगी के ट्रैक्टर-बुलडोजर फैक्ट्री के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद की।

यूपी सियासत में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। कल सीएम योगी वीसी के जरिए ट्रैक्टर और बुलडोजर निर्माण की फैक्ट्री के भूमि पूजन में शामिल हुए थे। और कहा कि अब बुलडोजर यूपी का ब्रांड बन गया है। अब इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होने तंज कसते हुए कहा कि 'सिर्फ एक लोग संविधान के तहत चल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। उन्होने बुलडोजर को ब्रांड बना दिया और खुद ब्रांड एंबेस्डर बन गए।' सपा अध्यक्ष ने कहा 'गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच कस्टोडियल डेथ को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। जिन प्रदेशों में कस्टोडियल डेथ ज्यादा हो रही है। वो संविधान की परवाह नहीं कर रहे।

25 लाख डुप्लीकेट वोटर ढूंढने का दावा सपा अध्यक्ष ने यूपी की मतदाता सूची में 25 लाख डुप्लीकेट मतदाता खोजने का दावा किया है। उन्होने कहा कि इन मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। सपा नेताओं ने आयोग से इस काम के लिए इनाम देने की भी मांग की है। साथ उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह) और डीजीपी को पद से हटाएगा। पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर सरकार और चुनावी व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है।

नकारात्मकता में न फंसे सपाई उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 जनवरी तक हो जाएगा। अगर भाजपा डर नहीं रही होगी तो चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। उन्होंने नए गठबंधन के गठन पर कहा कि अच्छा हुआ कि उन्होंने गठबंधन बना लिया। इस बार जनता काफी जागरूक है। लोग अपना वोट जरूर बनवाएंगे और मतदान करने भी जाएंगे। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे किसी भी तरह की नकारात्मकता में न फंसें।