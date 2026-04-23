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मोहब्बत की खातिर 'बागी' बन गई प्रेमिका, मांग में सिंदूर भरकर प्रेमी के घर दे दिया धरना

Apr 23, 2026 11:02 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सुलतानपुर
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सुलतानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग प्रेमिका अपने ही परिवार वालों के लिए बागी बन गई। प्रेमिका मांग में सिंदूर भरकर प्रेमी के घर पहुंची और वहीं पर धरना दे दिया।

मोहब्बत की खातिर 'बागी' बन गई प्रेमिका, मांग में सिंदूर भरकर प्रेमी के घर दे दिया धरना

Premi-Premika: यूपी के सुलतानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग प्रेमिका अपने ही परिवार वालों के लिए बागी बन गई। प्रेमिका मांग में सिंदूर भरकर प्रेमी के घर पहुंची और वहीं पर धरना दे दिया। लड़की के घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो वह भी प्रेमी के घर पहुंचे। यहां बेटी को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी उल्टा घर वालों से झगड़ा करने लगा। इसके बाद लड़की के परिवार वाला वापस अपने घर लौट आए और लड़की प्रेमी के घर पर ही धरना देकर बैठ गई।

मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जानकारी के अनुसार गुरुवार गांव की ही एक किशोरी अपने प्रेमी के घर पहुंची और मांग में सिंदूर भरकर वहीं बैठ गई। किशोरी की उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही है। घटना से घबराए प्रेमी के परिजनों ने तत्काल किशोरी के माता-पिता को सूचना दी। मौके पर पहुंचे माता-पिता व अन्य परिजनों ने किशोरी को काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई और घर से जाने को तैयार नहीं हुई। बताया जाता है कि नाराज मां ने मौके पर ही बेटी के गहने उतरवा लिए और डांट-फटकार करते हुए वापस लौट गई। उधर, प्रेमी के घर वाले भी किशोरी को समझाने में जुटे हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। फिलहाल मामला पुलिस तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है।

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पति से नाराजी के बाद बहनोई के घर रही महिला प्रेमी संग फरार

वहीं दूसरी ओर अमरोहा जिले की हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवक की शादी नौ वर्ष पूर्व गजरौला थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती संग हुई थी। फिलहाल दंपति पर एक बेटा व एक बेटी है। पति का कहना है कि शादी के बाद से उसे शक था कि पत्नी शाहपुर निवासी सोनू नाम के लड़के से फोन पर बात करती है। इससे नाराज पति ने बीती आठ अप्रैल को दोनों बच्चों के साथ पत्नी को कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी साढू के घर भेज दिया। पति का कहना है कि साढू के घर से बीती 18 अप्रैल की रात उसकी पत्नी अपने प्रेमी सोनू पुत्र काशीराम निवासी शाहपुर के साथ फरार हो गई है। साढू ने घर जाकर पूरा मामला बताया। पति ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर सोनू के खिलाफ पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। उधर, मामला गांव में चर्चा का विषय बना है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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