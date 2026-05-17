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शादी करने से मना करने पर हैवान बना प्रेमी, युवती को पेड़ से बांधकर दोनों स्तन काटे, गिरफ्तार

Dinesh Rathour हरदोई
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हरदोई जिले में एक युवती संग हैवानियत भरा मामला सामने आया है। बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ जो हुआ उसे सुनकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि युवक ने शादी से इंकार करने पर युवती को पेड़ में बांधकर पीटा। मुंह से उसके दोनों स्तन काट लिए।

शादी करने से मना करने पर हैवान बना प्रेमी, युवती को पेड़ से बांधकर दोनों स्तन काटे, गिरफ्तार

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले में एक युवती संग हैवानियत भरा मामला सामने आया है। बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ जो हुआ उसे सुनकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि युवक ने शादी से इंकार करने पर युवती को पेड़ में बांधकर पीटा। मुंह से उसके दोनों स्तन काट लिए। जिससे वह लहूलुहान हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के युवती के पिछले तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग होने की बात कह रही है। हालांकि पुलिस स्तन काटने के आरोप से इनकार कर रही है।

11 मई 2026 को गांव निवासी एक युवती के साथ उसी गांव के एक युवक द्वारा मारपीट की घटना हुई थी। सूचना मिलते ही बेनीगंज पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवती का चिकित्सीय परीक्षण कराया। मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। रविवार को लड़की पक्ष की ओर से पुलिस को बताया गया कि युवती के शरीर पर कुछ अन्य चोटें भी हैं, जिनका उल्लेख पहले मेडिकल परीक्षण में नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

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युवती को सुनसान जंगल में ले गया युवक

युवती का कहना है कि युवक ने उसे पकड़कर जबरन गांव के बाहर सुनसान जंगली क्षेत्र में ले गया। वहां एक पेड़ से उसे बांध दिया। इसके बाद पूछा कि उससे शादी करेगी या नहीं। उसने कहा कि युवक रिश्ते में उसका भाई लगता है। इसलिए वह उससे शादी नहीं करेगी। इसी बात से नाराज होकर उसने उसकी पिटाई की। कपड़े उतारने के बाद उसके स्तन को बुरी तरह से मुंह से काटा। लहूलुहान होने पर वह उसे छोड़कर भाग गया। उसके चंगुल से किसी तरह छूटने के बाद वह घर पहुंची। लोकलाज के भय से स्तन काटने की बात की जानकारी नहीं दी। बाद में दिक्कत बढ़ने पर परिजनो को सारी बात बताई। इसके बाद थाना पहुंचकर रविवार को मामले की जानकारी दी।

क्या बोली पुलिस

क्षेत्राधिकारी हरियावां अजीत सिंह चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सभी तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी अशोक कुमार मीणा का कहना है कि पीड़िता के द्वारा मारपीट की तहरीर दी गई थी जिसमें रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। आरोपित को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में तीन साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला निकला है। स्तन काटने संबंधित आरोप गलत है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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