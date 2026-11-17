पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने शुरुआती बयान देने के बाद से दोबारा यह दावा नहीं दोहराया है, जिससे साफ है कि चुनाव आयोग ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी है।

सीएम योगी के आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री के पास यह जानकारी कहां से आई।

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सीएम योगी को घेरते हुए उन्हें अपना बुलडोजर चुनाव आयोग की तरफ मोड़ने की चुनौती दे दी।

पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने शुरुआती बयान देने के बाद से दोबारा यह दावा नहीं दोहराया है, जिससे साफ है कि चुनाव आयोग ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी है। तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा, "सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग ने उन्हें धमका दिया है कि आगे से 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने की बात न करें, वरना आयोग उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा।"

अखिलेश ने आगे कहा, "कल्पना कीजिए, आप उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और आपको बुलडोजर से खास लगाव है। हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को अपने बुलडोजर का स्टीयरिंग चुनाव आयोग की तरफ मोड़ देना चाहिए। अगर उन्हें आयोग की बात से सहमति नहीं है, तो वे बुलडोजर उधर ही ले जाएं।"

'किस सैटेलाइट या दैवीय शक्ति से मिला यह आंकड़ा?' सीएम योगी के आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री के पास यह जानकारी कहां से आई। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "क्या मुख्यमंत्री जी के पास कोई दैवीय शक्ति या कोई आकाशीय स्रोत है? किस सैटेलाइट या तकनीक ने उन्हें बताया कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट कट गए हैं? उन्होंने यह तो मान लिया कि हिंदू वोट कटे हैं, लेकिन क्या वे यह भी जानते हैं कि वे मतदाता सनातनी थे या नहीं?"

सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि असली चिंता की बात यह है कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के मतदाताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम भाइयों के वोट काटने की बड़ी साजिश रची गई थी।

चुनाव आयोग की सफाई- धर्म या जाति के आधार पर कोई डेटा नहीं अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की है। रिणवा ने साफ कहा कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं के धर्म या जाति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं रखी जाती। उन्होंने किसी भी समुदाय या वर्ग को निशाना बनाने के लिए आयोग, अधिकारियों या राजनीतिक दलों की किसी भी साजिश से इनकार किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग केवल उम्र और लिंग के आधार पर ही आधिकारिक आंकड़े जारी करता है।

सपा करेगी बूथ-बूथ पर जांच अखिलेश यादव ने भाजपा पर बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों से मतदाताओं को लाकर उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में जोड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब मतदाता सूची की बूथ-वार गहन जांच करेगी और हर पात्र मतदाता का नाम जुड़वाने के साथ-साथ किसी भी तरह की धांधली का डटकर विरोध करेगी।