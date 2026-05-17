Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तुरंत आकर करो निकाह, वरना कूद जाऊंगी, ट्रेन में प्रेमी; टावर पर चढ़ गई बुर्कानशीं नाबालिग

Ajay Singh संवाददाता, बस्ती
share

बुर्का पहनी किशोरी अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। आनन-फानन में पुलिस और तहसील प्रशासन ने घटना का जायजा लिया। मौके पर क्षेत्राधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर किशोरी को समझाने में जुटा हुआ है।  किशोरी की इस हरकत से बस्ती के रुधौली थानाक्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में अफरा-तफरी मच गई है।

तुरंत आकर करो निकाह, वरना कूद जाऊंगी, ट्रेन में प्रेमी; टावर पर चढ़ गई बुर्कानशीं नाबालिग

UP News : आजकल अपनी मांग मनवाने के लिए टावर या पानी की टंकी पर चढ़ जाने का ट्रेंड सा चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लगभग रोज ही ऐसी घटनाओं की खबरें आती हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को बस्ती में सामने आया है जहां एक बुर्कानशीं नाबालिग लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई है। बताया जा रहा है कि टावर पर चढ़ी लड़की ने वीडियो कॉल पर अपने प्रेमी से तत्काल मौके पर आकर निकाह करने की मांग की। प्रेमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उसने ट्रेन का दृश्य भी दिखाया लेकिन लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। वह अपनी मांग पर अड़ी हुई है। उधर, उसकी इस हरकत से बस्ती के रुधौली थानाक्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में अफरा-तफरी मच गई है।

बुर्का पहनी किशोरी अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। किशोरी के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन - फानन में पुलिस और तहसील प्रशासन ने घटना का जायजा लिया। मौके पर क्षेत्राधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर किशोरी को समझाने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि किशोरी का एक युवक से प्रेम संबंध है।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में इन तारीखों के बीच आएगा मानसून, 18-19 मई को ऑरेंज अलर्ट

गांव में हुई पंचायत में पांच दिन के भीतर युवक को बुलाकर शादी कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी युवक नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर किशोरी दोबारा मोबाइल टावर पर चढ़ गई। अधिकरियों की टीम किशोरी को टावर से उतराने के लिए मान-मनौव्वल करती रही। मौके पर क्षेत्राधिकारी कुलदीप यादव, तहसीलदार रवि यादव, नायब तहसीलदार नीरज सिंह, प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे और हनुमानगंज चौकी प्रभारी चंद्रप्रकाश सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रशासनिक अधिकारी लगातार किशोरी को समझाने का प्रयास करते रहे। किशोरी का कहना है कि जब तक युवक मौके पर आकर निकाह नहीं करेगा, तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि किशोरी ने युवक से वीडियो कॉल पर बात भी की गई, जिसमें युवक ने ट्रेन में होने की बात कही और वीडियो में ट्रेन भी दिखाई।

ये भी पढ़ें:यूपी में पुलिस से भागा फिर रहा दरोगा, हनी ट्रैप गैंग के खुलासे के बाद हुआ फरार
ये भी पढ़ें:अमिताभ यश ने यूपी में ये काम करने वाले पुलिसवालों को दी चेतावनी, आदेश भी जारी
ये भी पढ़ें:यूपी में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 50% मीटिंग्स वर्चुअल ; ऐक्शन में योगी सरकार

इसके बावजूद किशोरी युवक के मौके पर पहुंचने और निकाह कराने की मांग पर अड़ी रही। घटना को लेकर क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारने की हर संभव कोशिश की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।