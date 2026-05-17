तुरंत आकर करो निकाह, वरना कूद जाऊंगी, ट्रेन में प्रेमी; टावर पर चढ़ गई बुर्कानशीं नाबालिग

बुर्का पहनी किशोरी अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। आनन-फानन में पुलिस और तहसील प्रशासन ने घटना का जायजा लिया। मौके पर क्षेत्राधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर किशोरी को समझाने में जुटा हुआ है। किशोरी की इस हरकत से बस्ती के रुधौली थानाक्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में अफरा-तफरी मच गई है।

UP News : आजकल अपनी मांग मनवाने के लिए टावर या पानी की टंकी पर चढ़ जाने का ट्रेंड सा चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लगभग रोज ही ऐसी घटनाओं की खबरें आती हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को बस्ती में सामने आया है जहां एक बुर्कानशीं नाबालिग लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई है। बताया जा रहा है कि टावर पर चढ़ी लड़की ने वीडियो कॉल पर अपने प्रेमी से तत्काल मौके पर आकर निकाह करने की मांग की। प्रेमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उसने ट्रेन का दृश्य भी दिखाया लेकिन लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। वह अपनी मांग पर अड़ी हुई है। उधर, उसकी इस हरकत से बस्ती के रुधौली थानाक्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में अफरा-तफरी मच गई है।

बुर्का पहनी किशोरी अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। किशोरी के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन - फानन में पुलिस और तहसील प्रशासन ने घटना का जायजा लिया। मौके पर क्षेत्राधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर किशोरी को समझाने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि किशोरी का एक युवक से प्रेम संबंध है।

गांव में हुई पंचायत में पांच दिन के भीतर युवक को बुलाकर शादी कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी युवक नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर किशोरी दोबारा मोबाइल टावर पर चढ़ गई। अधिकरियों की टीम किशोरी को टावर से उतराने के लिए मान-मनौव्वल करती रही। मौके पर क्षेत्राधिकारी कुलदीप यादव, तहसीलदार रवि यादव, नायब तहसीलदार नीरज सिंह, प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे और हनुमानगंज चौकी प्रभारी चंद्रप्रकाश सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रशासनिक अधिकारी लगातार किशोरी को समझाने का प्रयास करते रहे। किशोरी का कहना है कि जब तक युवक मौके पर आकर निकाह नहीं करेगा, तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि किशोरी ने युवक से वीडियो कॉल पर बात भी की गई, जिसमें युवक ने ट्रेन में होने की बात कही और वीडियो में ट्रेन भी दिखाई।