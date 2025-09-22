यूपी में शिव मंदिर कॉरिडोर के लिए खुदाई में निकली सुरंग, पड़ताल में जुटे अफसर

लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ (छोटी काशी) कॉरिडोर के चल रही खुदाई के दौरान अचानक से एक लंबी सुरंग निकली। इसकी खबर लगते ही अफसर मौके पर दौड़ पड़े।

यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ (छोटी काशी) कॉरिडोर के चल रही खुदाई के दौरान अचानक से एक लंबी सुरंग निकली। इसकी खबर लगते ही अफसर मौके पर दौड़ पड़े। यह सुरंग शिव मंदिर के उत्तर द्वार स्थित बड़े घंटे वाले गेट के पास एक सुरंग निकली। सुरंग कितनी लंबी है, इसका अब तक पता नहीं चला है। हालांकि माना जा रहा है कि यह मंदिर के गर्भगृह को जोड़ने वाला पुरातन रास्ता है।

गोला में छोटी काशी कॉरीडोर के निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण के दौरान दूसरे चरण में शिव मंदिर के आसपास की खुदाई चल रही है। रविवार रात मंदिर के उत्तरी छोर पर खोदाई के दौरान एक सुरंग निकली है। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में यह नाला पवित्र तीर्थ कुंड से जल बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि उस समय एक अल्पिका नहर भी तीर्थ कुंड से जुड़ी थी, जिसके माध्यम से शारदा ब्रांच नहर से साफ जल तीर्थ कुंड में भरा जाता था। वर्तमान में उस नहर का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह नाला शिव मंदिर के गर्भगृह से जल निकासी के लिए बनाया गया होगा।