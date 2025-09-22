tunnel was discovered during excavation for Gola Gokarnanath Shiva Temple corridor and officials are investigating यूपी में शिव मंदिर कॉरिडोर के लिए खुदाई में निकली सुरंग, पड़ताल में जुटे अफसर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में शिव मंदिर कॉरिडोर के लिए खुदाई में निकली सुरंग, पड़ताल में जुटे अफसर

लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ (छोटी काशी) कॉरिडोर के चल रही खुदाई के दौरान अचानक से एक लंबी सुरंग निकली। इसकी खबर लगते ही अफसर मौके पर दौड़ पड़े।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर खीरी)Mon, 22 Sep 2025 09:24 PM
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ (छोटी काशी) कॉरिडोर के चल रही खुदाई के दौरान अचानक से एक लंबी सुरंग निकली। इसकी खबर लगते ही अफसर मौके पर दौड़ पड़े। यह सुरंग शिव मंदिर के उत्तर द्वार स्थित बड़े घंटे वाले गेट के पास एक सुरंग निकली। सुरंग कितनी लंबी है, इसका अब तक पता नहीं चला है। हालांकि माना जा रहा है कि यह मंदिर के गर्भगृह को जोड़ने वाला पुरातन रास्ता है।

गोला में छोटी काशी कॉरीडोर के निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण के दौरान दूसरे चरण में शिव मंदिर के आसपास की खुदाई चल रही है। रविवार रात मंदिर के उत्तरी छोर पर खोदाई के दौरान एक सुरंग निकली है। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में यह नाला पवित्र तीर्थ कुंड से जल बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि उस समय एक अल्पिका नहर भी तीर्थ कुंड से जुड़ी थी, जिसके माध्यम से शारदा ब्रांच नहर से साफ जल तीर्थ कुंड में भरा जाता था। वर्तमान में उस नहर का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह नाला शिव मंदिर के गर्भगृह से जल निकासी के लिए बनाया गया होगा।

अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि सुरंग की लंबाई कितनी है और इससे पहले इसे किसी ने देखा भी नहीं है। कार्यदायी संस्था ने इस सुरंगनुमा नाले की जानकारी न तो मंदिर समिति को दी और न ही विधायक को। जब इसकी चर्चा सार्वजनिक हुई तो वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिसके बाद वर्तमान में प्रवेश पर सख्ती कर दी गई है। पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू का कहना है कि उन्होंने मौके पर जाकर देखा है। यह सुरंगनुमा नाला तीर्थ कुण्ड में जल भरने के लिए बनाया गया होगा। जो अब मौके पर दिख नहीं रहा था। वह तीर्थ की तरफ ही आया है। प्रशासन इसकी देखरेख व जांच करेगा।

