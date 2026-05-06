अलमारी के अंदर से सुरंग, तहखाने में मौत का कारोबार; ग्राहकों तक BCA छात्र पहुंचाता था हथियार

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में इमरान मुख्य कारीगर है, जो पहले भी अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने के मामले में जेल जा चुका है। दौराला का रहने वाला कुलदीप सप्लाई का काम करता था, जबकि नरेंद्र ग्राहकों और फैक्ट्री के बीच कड़ी बना हुआ था।

UP News : उत्तर प्रदेश के मेरठ में अलमारी की आड़ में मौत का कारोबार चल रहा था। इंचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव में पुलिस ने मंगलवार देर रात अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने बताया कि कमरे में रखी आलमारी के अंदर से तहखाने में उतरने का गुप्त रास्ता बनाया था, जहां सुरंगनुमा कमरे में तमंचे तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने तमंचा बना रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस धंधे में एक बीसीए छात्र की भी संलिप्तता मिली है। पुलिस के अनुसार वह ग्राहकों तक हथियार पहुंचाता था।

मेरठ पुलिस लाइन में बुधवार को प्रेस वार्ता में एसपी देहात अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में इमरान मुख्य कारीगर है, जो पहले भी अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने के मामले में जेल जा चुका है। दौराला निवासी कुलदीप सप्लाई का काम करता था, जबकि नरेंद्र ग्राहकों और फैक्ट्री के बीच कड़ी बना हुआ था।

एसपी देहात ने बताया स्वाट टीम और इंचौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव में बड़े स्तर पर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। इसके बाद देर रात पुलिस ने इमरान के घर पर छापा मारा। कमरे में रखी आलमारी खोलने पर नीचे जाने का रास्ता मिला। पुलिस टीम जैसे ही तहखाने में पहुंची तो अंदर तमंचे बनाए जा रहे थे। मौके से पांच तमंचे, अधबने हथियार, 119 फायरिंग पिन, खराद-वेल्डिंग मशीन समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ है।

ग्राहकों तक हथियार पहुंचाता था बीसीए का छात्र पुलिस जांच में पूछताछ में एक आरोपी ने अपने आपको बीसीए का छात्र बताया। आरोपी छात्र उमंग ठाकुर उर्फ देवा ग्राहकों तक हथियार पहुंचाने का काम करता था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। आशंका है कि मेरठ समेत आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। इस खुलासे को मेरठ पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।