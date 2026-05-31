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तूने बहुत परेशान किया है, तेरा हिसाब ऊपर होगा; वीडियो बनाकर युवक ने खुद को गोली से उड़ाया

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद के कुंदरकी में एक युवक ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। 

तूने बहुत परेशान किया है, तेरा हिसाब ऊपर होगा; वीडियो बनाकर युवक ने खुद को गोली से उड़ाया

Moradabad Suicide News: यूपी के मुरादाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया और फिर पिता की लाइसेंस बदूंक से खुद के सिर में गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले बनाया गया युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

कुंदरकी थाना क्षेत्र के चकफाजपुर निवासी 20 वर्षीय फरअत अली पुत्र सरताज पंजाब में लिफ्टिंग बैरियर गेट लगाने का काम करता था। वह ईद मनाने के लिए चार दिन पहले ही घर लौटा था। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे उसने घर में रखी पिता की लाइसेंसी बंदूक निकाली और खुद के सिर से सटाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज सुनकर जब परिजन कमरे की ओर दौड़े, तो वहां का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। फरअत लहूलुहान हालत में मृत पड़ा था।

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वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस

घटना से ठीक पहले युवक के लाइव वीडियो बनाने की बात सामने आ रही है, जिसमें उसने अपनी मौत का संकेत दिया था। वीडियो में वह कह है कि तूने बहुत परेशान किया है। तेरा हिसाब ऊपर होगा। हालांकि फरअत ने वीडियो में ये शब्द किसके लिए बोले हैं, इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने पिता की लाइसेंसी बंदूक और युवक का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड से पहले वायरल हुए वीडियो की पुष्टि की जा रही है और यह भी जांचा जा रहा है कि युवक किसी मानसिक तनाव में था या कोई और विवाद था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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आठ दिन बाद घर से उठनी थी बहन की डोली

फरअत अपने छह भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था। घर में आठ दिन बाद उसकी बहन की शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थीं। जिस घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां सबसे छोटे बेटे की मौत से कोहराम मच गया।

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परिवार में सबसे छोटा था फरअत

फरअत के आत्महत्या से परिवार में कोहराम मचा है। मां-बहन सबका रो-रोकर बुरा हाल है। फरअत अली छह भाई-बहन थे, जिसमें फरअत सबसे छोटा था। बेटे का लूहुहान शव देखकर मां फिरदौस और पिता सरताज का बेहाल हो गया। अपनी आंख के सामने पड़े जवान बेटे के शव को देखकर मां-पिता गश खाकर गिर पड़े। नाते-रिश्तेदार संभालते नजर आए।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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