तुमसे मिलना चाहती हूं...रात को प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, पेड़ से लटकी मिली लाश

संक्षेप: बरेली में प्रेमिका से मिलने आए पीलीभीत के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। अगले दिन सुबह युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली। घर वालों का आरोप है कि उसका बेटा प्रेमिका के बुलाने पर उससे मिलने पहुंचा था।

यूपी के बरेली में प्रेमिका से मिलने आए पीलीभीत के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। अगले दिन सुबह युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली। घर वालों का आरोप है कि उसका बेटा प्रेमिका के बुलाने पर उससे मिलने पहुंचा था, जहां लड़की के घर वालों ने घेरकर उसके बेटे को पीट-पीटकर मार डाला और लाश को पेड़ से लटका दिया। युवक की हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए। वहीं पुलिस युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कह रही है।

पीलीभीत के बीसलपुर के गांव पटनिया निवासी 27 वर्षीय आदेश सिंह का शव रविवार को सुबह बरेली के फरीदपुर थाने के गांव मनपुरा में पेड़ पर फंदे से लटका मिला। आदेश के परिजनों ने पड़ोसी गांव के कुछ लोगों पर बेटे की पीटकर हत्या करने और फिर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। आदेश शनिवार रात गांव कपूरपुर में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। आदेश के पिता ने फरीदपुर थाना प्रभारी को जानकारी दी कि उनके बेटे का कपूरपुर की लड़की से प्रेम-प्रसंग था। लड़की ने आदेश को मिलने के लिए बुलाया था।

आरोप है कि प्रेमिका के घरवालों ने आदेश को घेर लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई की। पिटाई के चलते ही आदेश की मौत हुई है। फिर घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ पर फंदे से लटका दिया। फरीदपुर थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को सूचना देकर बुलाया। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि पिटाई के बाद शर्मिंदगी या कार्रवाई के डर से युवक ने आत्महत्या कर ली है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा।