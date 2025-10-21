Hindustan Hindi News
UP Newstumhare paise nahi diye to paap lagega ASP refuses to accept free items from the lamp seller
तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो पाप लगेगा; दीये वाले से मुफ्त में सामान लेने से ASP ने किया इनकार; वीडियो वायरल

तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो पाप लगेगा; दीये वाले से मुफ्त में सामान लेने से ASP ने किया इनकार; वीडियो वायरल

संक्षेप: बागपत एएसपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एएसपी  पैदल बाजार में शॉपिंग करते दिख रहे हैं और एक दुकानदार से दीये खरीदते हैं। जब एएसपी ने दुकानदार से पैसे पूछे तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर एएसपी ने कहा कि तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तो पाप लगेगा।

Tue, 21 Oct 2025 08:49 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
बागपत एएएसपी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एएसपी प्रवीण सिंह दीवाली के मौके पर मिट्टी के दीये खरीदने पहुंचे। लेकिन दुकानदार ने उनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर अफसर ने 500 रुपये थमाते हुए कहा कि तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तो पाप लगेगा। वहीं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद से ही लोग एएसपी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

दरअसल, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान दीपावली से एक दिन पहले बाजार में पैदल गश्त कर रहे थे। इसी बीच वे बागपत में दीयों की दुकान लगाकर बैठे दुकानदार के पास पहुंचे और उससे दीये खरीदे। दीये खरीदने के बाद एएसपी ने दुकानदार से पैसे पूछे, तो उसने हाथ जोड़कर पैसे न देने के लिए कहा। जिसके बाद एएसपी ने जेब से पांच सौ रुपये निकाले और दुकानदार को यह कहते हुए दे दिए कि भाई तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तो पाप लगेगा। इसके बाद दुकानदार बोला साहब 50 रुपये के दीये है और मेरे पास खुले पैसे भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने 200 का नोट जेब से निकाला और दुकानदार को दिए और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

एएसपी प्रवीण सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि एएसपी ने मानवता की मिसाल पेश की है। उनके इस कदम से अन्य पुलिसकर्मियों को सीख मिलेगी। साथ ही दुकानदारों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने का काम किया है। एक्स (ट्वीटर) पर एक यूजर ने लिखा कि बागपत के एएसपी प्रवीण सिंह चौहान की तरह अगर ऐसे ही सब पुलिस वाले हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Baghpat News Bagpat Latest News Uttar Pradesh अन्य..
