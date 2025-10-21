तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो पाप लगेगा; दीये वाले से मुफ्त में सामान लेने से ASP ने किया इनकार; वीडियो वायरल

संक्षेप: बागपत एएसपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एएसपी पैदल बाजार में शॉपिंग करते दिख रहे हैं और एक दुकानदार से दीये खरीदते हैं। जब एएसपी ने दुकानदार से पैसे पूछे तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर एएसपी ने कहा कि तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तो पाप लगेगा।

बागपत एएएसपी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एएसपी प्रवीण सिंह दीवाली के मौके पर मिट्टी के दीये खरीदने पहुंचे। लेकिन दुकानदार ने उनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर अफसर ने 500 रुपये थमाते हुए कहा कि तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तो पाप लगेगा। वहीं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद से ही लोग एएसपी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

दरअसल, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान दीपावली से एक दिन पहले बाजार में पैदल गश्त कर रहे थे। इसी बीच वे बागपत में दीयों की दुकान लगाकर बैठे दुकानदार के पास पहुंचे और उससे दीये खरीदे। दीये खरीदने के बाद एएसपी ने दुकानदार से पैसे पूछे, तो उसने हाथ जोड़कर पैसे न देने के लिए कहा। जिसके बाद एएसपी ने जेब से पांच सौ रुपये निकाले और दुकानदार को यह कहते हुए दे दिए कि भाई तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तो पाप लगेगा। इसके बाद दुकानदार बोला साहब 50 रुपये के दीये है और मेरे पास खुले पैसे भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने 200 का नोट जेब से निकाला और दुकानदार को दिए और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए।