तुम्हारे दांत अच्छे नहीं, यहां से भाग जाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा...पत्नी को पति ने दी धमकी

संक्षेप:

बांदा में एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि पति अक्सर उसका अपमान करता रहता है। कभी दांतों को लेकर तो कभी दहेज न लाने को लेकर।

Mon, 1 Dec 2025 05:45 PMDinesh Rathour बांदा
यूपी के बांदा में एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि पति अक्सर उसका अपमान करता रहता है। कभी दांतों को लेकर तो कभी दहेज न लाने को लेकर। बेटी के अपमान के चलते सितंबर में पिता की मौत हो चुकी है। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया, पति अक्सर कहता है कि तुम्हारे दांत अच्छे नहीं है.. तुम यहां से भाग जाओ। दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों का साफ कह दिया है कि या तो स्कार्पियो लाओ या अपनी लड़की ले जाओ। इसी अपमान से आहत होकर बीते सितंबर माह में पिता की भी जान चली गई।

यह कहना है एक नवविवाहिता का। जिसने नगर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न, धमकी और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने कोतवाली नगर पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी शादी जुलाई 2024 में हुई थी। शादी के महज पांच दिन बाद ही उसके पति, जो एक कंपनी में मैनेजर हैं, ने स्कॉर्पियो कार की मांग शुरू कर दी थी। महिला का आरोप है कि दहेज में कार न मिलने पर पति और ससुराल पक्ष उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पति अक्सर कहता था कि तुम्हारे दांत अच्छे नहीं हैं, यहां से भाग जाओ, वरना जान से मार दूंगा।

ससुरालवालों ने भी साफ कह दिया था कि या तो स्कॉर्पियो लाओ या लड़की को वापस ले जाओ। पीड़िता का आरोप है कि उसे दो दिनों तक खाना तक नहीं दिया गया और लगातार अपमानित किया गया। ससुरालियों के अपमान से उसके पिता मानसिक रूप से बीमार हो गए और सितंबर 2025 में उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद जब वह ससुराल वापस गई, तो उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। जिसके बाद उसने कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

