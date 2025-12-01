तुम्हारे दांत अच्छे नहीं, यहां से भाग जाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा...पत्नी को पति ने दी धमकी

संक्षेप: बांदा में एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि पति अक्सर उसका अपमान करता रहता है। कभी दांतों को लेकर तो कभी दहेज न लाने को लेकर।

यूपी के बांदा में एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि पति अक्सर उसका अपमान करता रहता है। कभी दांतों को लेकर तो कभी दहेज न लाने को लेकर। बेटी के अपमान के चलते सितंबर में पिता की मौत हो चुकी है। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया, पति अक्सर कहता है कि तुम्हारे दांत अच्छे नहीं है.. तुम यहां से भाग जाओ। दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों का साफ कह दिया है कि या तो स्कार्पियो लाओ या अपनी लड़की ले जाओ। इसी अपमान से आहत होकर बीते सितंबर माह में पिता की भी जान चली गई।

यह कहना है एक नवविवाहिता का। जिसने नगर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न, धमकी और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने कोतवाली नगर पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी शादी जुलाई 2024 में हुई थी। शादी के महज पांच दिन बाद ही उसके पति, जो एक कंपनी में मैनेजर हैं, ने स्कॉर्पियो कार की मांग शुरू कर दी थी। महिला का आरोप है कि दहेज में कार न मिलने पर पति और ससुराल पक्ष उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पति अक्सर कहता था कि तुम्हारे दांत अच्छे नहीं हैं, यहां से भाग जाओ, वरना जान से मार दूंगा।