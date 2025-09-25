tumhare bina ji nahi sakta sending message to his girlfriend young man committed suicide by shooting himself heart तुम्हारे बिना जी नहीं सकता; गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजकर युवक ने दिल पर सटाया तमंचा, खुद को गोली मारी, मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
तुम्हारे बिना जी नहीं सकता; गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजकर युवक ने दिल पर सटाया तमंचा, खुद को गोली मारी, मौत

मुरादाबाद में प्रेम-प्रसंग में एक युवक ने अपनी जान दे दी। युवक का शव आम के बाग में खून से लथपथ मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। बुधवार सुबह की परिजनों ने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और शाम को उसका शव मिल गया। परिजनों ने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबादThu, 25 Sep 2025 05:01 PM
तुम्हारे बिना जी नहीं सकता; गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजकर युवक ने दिल पर सटाया तमंचा, खुद को गोली मारी, मौत

यूपी के मुरादाबाद में प्रेम-प्रसंग में एक युवक ने अपनी जान दे दी। युवक का शव आम के बाग में खून से लथपथ मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। बुधवार सुबह की परिजनों ने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और शाम को उसका शव मिल गया। परिजनों ने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। शव मिलने की सूचना पर परिवार और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। अजीम के सीने में गोली लगने का निशाना है। उसके पास एक देशी तमंचा भी पड़ा मिला। वहीं जेब से दो कारतूस भी मिले हैं। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए सैंपल जमा किए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली दिल के पास लगी मिली है।

कुंदरकी नगर के रहने वाले सलून संचालक अजीम (22) पुत्र यासीन उर्फ लाला नगर के मोहल्ला कायस्तान में अपनी सलून की दुकान चलाता है। नगर स्थित एक स्कूल में वह 10वीं की पढ़ाई भी कर रहा था। चर्चा है कि उसका गांव की एक लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजन इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। इसके चलते युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वहीं परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम को अजीम दुकान से घर पंहुचा था। लगभग 9 बजे के करीब घर पैप्सी लेने के लिए बोलकर निकला था।

हत्या या आत्महत्या मोबाइल में मिली चैट से खुलेगा पूरा राज

सैलून संचालक की आम की बाग में खून से लथपथ मिले शव के मामले में पुलिस की जांच में घटना की परतें खुलने लगी हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक की जांच में मामला प्रेम-प्रसंग में खुदकुशी का लग रहा है क्योंकि मृतक के मोबाइल से मिली चैट से काफी कुछ साफ हो चुका है। उसके किसी युवती से प्रेम संबंध थे। मोबाइल में मिली चैट इसकी पुष्टि हुई है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या से पहले युवक ने प्रेमिका को व्हाट्सअप पर मैसेज लिखा था, तेरे बिन जी नहीं सकता। उसके जवाब में रात दो बजे के करीब युवती की ओर से आई लव यू का मैसेज रिप्लाई किया गया था। मोबाइल में तमंचे और कारतूस का वीडियो भी मिला है।

पुलिस ने बताया कि वीडियो में तीन कारतूस दिख रहे हैं जबकि युवक की जेब से दो कारतूस ही मिले हैं। एक कारतूस को आत्महत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। अजीम ने रात आठ बजे अपने एक दोस्त को फोन किया था। पुलिस पूछताछ में दोस्त ने बताया कि अजीम कॉल पर रो रहा था और मरने की बात कह रहा था। फोन उठाते ही सबसे पहले अजीम बोला, मैं बहुत परेशान हूं, मर जाऊंगा। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाकर कॉल डिटेल खंगाल रही है। माना जा रहा है कि घटना का राज खोलने में पुलिस के लिए मोबाइल मददगार बन सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी है।

देर शाम तक घर नहीं लौटा तो शुरू की गई खोजबीन

देर शाम तक अजीम के घर वापस नहीं आने पर परिवार कर लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। भाइयों के द्वारा अजीम को तलाशने के लिए उसके दोस्तों से संपर्क किया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। उसके मोबाइल पर फोन करने पर घंटी जा रही थी, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा था। सुबह परिवार के लोगों ने पुलिस को अजीम के लापता होने का प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस को जानकारी देने के कुछ समय बाद ही अजीम का शव आम के बाग में खून से लथपथ मिला। बिलारी सीओ और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल की। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

पुलिस के शव ले जाने पर परिजनों ने किया विरोध

पुलिस जब घटनास्थल से अजीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो इसका परिजनों ने विरोध किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि अजीम की हत्या की गई है। हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

रात भर अजीम के फोन पर जाती रही घंटी, उठा नहीं

अजीम के बड़े भाई ने बिलारी सीओ को बताया कि देर शाम घर वापस नहीं आने पर उसकी तलाश कर रहे थे। शाम से देर रात तक उसके फोन पर घंटी जाती रही, लेकिन एक बार भी उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह हमने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी।

